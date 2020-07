Buf€ra prefettizia. Spese legali non dovute. Oscar posa l’osso…

Ida Trofa | Non si placano le brutte notizie a Lacco Ameno e una nuova bufera prefettizia si abbatte sulle spese legali e liquidazioni in favore degli amministratori e dei funzionari finiti sotto processo nell’espletamento delle loro funzioni. Il nucleo di Valutazione del Comune di Lacco Ameno, in particolare, censura i pagamenti in favore del Funzionario (in attesa di sistemazione) Oscar Rumolo.

Il pool di tecnici prefettizi che fa capo al Commissario di governo a capo dell’amministrazione (Simonetta Calcaterra prima, Ida Carbone poi) ha richiamato con atto ufficiale il responsabile degli affari generali avvocato Lucrezia Galano per l’avvento pagamento in favore del dipendente dottor Oscar Rumolo.

Per il Nucleo di Valutazione si tratterebbe, infatti, di pagamenti non dovuti. La dottoressa Galano ha dovuto, così, rispondere del provvedimento registrato, comunque, in sua assenza e da altro soggetto responsabile con funzioni di vertice all’UTC di Lacco Ameno.

Una gatta da pelare che certamente richiederà una revoca in autotutela del procedimento (i funzionari, specie se spinti e compulsati dalla politica, spesso sbagliano) e la restituzione delle somme indebitamente introitate. Si tratta di una partita giocatasi tra il 2017 e il 2019 con alterne vicende e che, già all’epoca, proprio per il caso Rumolo determinò gravi e pesanti questioni in ordine alla legittimità delle procedure inficiando pesantemente la tenuta dell’Amministrazione.

Il nucleo di valutazione chiede lumi alla Galano. Ma la Galano non ha firmato

Le spese legali in questione, stando dal nucleo di valutazione, in composizione collegiale, quando ancora era costituito da Fontana Enza, Leanza Raffaele e Martino Noemi (sostituita in questi giorni) afferirebbero un provvedimento giudiziario in cui è risultato coinvolto il Rumolo conclusosi con un “Provvedimento di archiviazione” non perché non c’è stato reato, ma perché c’è stata la prescrizione del reato. Dunque, stando a questa tesi, i soldi al Rumolo non andavano dati!

Il via libera al suddetto pagamento era stato, invece, vergato da uno dei vertici UTC che avevano sostituito l’avvocato Galano in quel periodo di vacatio per le ferie.

Con due decreti di prescrizione del reato per i legali sono di sicuro un pacco di soldi non dovuti dalle casse publiche però.

Il Nucleo di Valutazione davanti alla determina di liquidazione Rumolo ha richiamato il funzionario Galano chiedendo risposte. L’avvocato lacchese ha replicato sottolineando che non era lei la responsabile firmataria della determina di liquidazione in favore di Rumolo.

Operazione finalizzata nel giugno 2019 prima che Pascale venisse “trombato”. Un atto palesemente illegittimo del quale ora la gestione prefettizia chiede conto.

Tutto ha inizio prima di Natale

Doveva arrivare con “Determina n 83 del 27 novembre 2017“ un bel regalo sotto l’albero per gli amministratori, i funzionari sia in carica che ex, oltre che per i loro legali e invece la procedura si inceppò misteriosamente. Oggi con i rilevi del Nucleo di Valutazione capiamo bene perché.

Nella procedura finita nel mirino dei commissari ci sono tutti, da Tuta Irace, passando per Giacomo Pascale e Domenico De Siano fino ad Oscar Rumolo i cui pagamenti, adesso più che mai, vengono contestati. Tutti procedimenti che vedono tali soggetti coinvolti perché nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il via libera al riconoscimento delle spese legali a firma del buon capo dell’Ufficio Tecnico Alessandro Delle Grottaglie che dava corso al riconoscimento del rimborso spese legali di amministratori e dipendenti. Un atto dovuto per carità sulla cui congruità di parcella e richieste economiche ha vigilato l’Ufficio tecnico locale e l’allora sindaco Pascale. Una garanzia per l’epoca che ora gli uomini del Prefetto di Napoli dichiarano pezzottata e non conforme.

Sin dall’inizio qualcosa ha bloccato quel meccanismo. La determina dell’ex segretaria Anna Li Pizzi, ad esempio, che parlava chiaramente di debitorie da approvarsi come fuori bilancio, oltre che di spese sostenibili dall’ente solo per sentenze conclusesi con l’assoluzione dell’imputato e non certo con la prescrizione. Più di ogni cosa c’era il chiaro imbarazzo di inserire in quella lista Oscar Rumolo, i cui pagamenti erano stati richiesti illegittimamente per un procedimento a suo carico finito in prescrizione.

Illegittimità oggi emersa con le censure del nucleo di valutazione.

All’epoca a far sorgere le prime perplessità era stata la nota a margine inviata a carico di Rumolo e del suo legale. Una nota che fece balzare dalla sedia i funzionari ed aprire gli occhi al segretario Francesco Ciampi.

Ciampi tenne congelata per mesi la determina di pagamento degli avvocati. Un atto gravato al’epoca dei fatto da una forte contesa interna alla maggioranza Pascale, ma sopratutto formalmente è gravemente caratterizzata da un vizio di procedura.

Tant’è che oggi sono gli uomini del commissario prefettizio che gestisce il paese dopo la caduta di Pascale a rilevarne come la sua concezione sia illegittima.

Una determina che se da un lato ha pagato gli avvocati, dall’altro è costata cara al già Sindaco Giacomo Pascale chiamato a quei tempi a sostenere piuttosto gli equilibri interni della sua amministrazione che il peso del governo stesso.

Tutti prescritti… e i lacchesi pagano

Va da sè che approfondendo la determina 83, molti pagamenti delle spese legali per il patrocinio degli amministratori finiti sotto processo nello svolgimento delle proprie funzioni riguardano reati prescritti, non sentenze di assoluzione.

Nel marzo 2017 la Giunta Pascale aveva ritenuto opportuno dover disciplinare i criteri per il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti e amministratori dell’Ente per la difesa penale nell’ambito di procedimenti nei quali sono stati coinvolti, nella qualità di indagati o imputati, per fatti connessi all’esercizio delle funzioni. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel limite massimo dei parametri stabiliti dall’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.Ciò nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, sempre che via sia assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato, si profili un nesso causale tra funzioni esercitate e i fatti giuridicamente rilevanti e vi sia assenza di dolo o colpa grave dell’amministratore.

Il comune di Lacco, nell’ottica di un contenimento della spesa, definì i parametri entro i quali l’Ente può procedere al suddetto rimborso, una volta accertati, da parte del responsabile del procedimento, i presupposti che legittimano il diritto al rimborso delle spese legali per i propri dipendenti o amministratori assolti.

L’Ente, fatti i dovuti giri burocratici, procede alla liquidazione, a titolo di rimborso, dei compensi spettanti al legale incaricato dal dipendente o dall’amministratore, determinati sulla base dei valori medi fissati e potranno essere aumentati fino all’80% e diminuiti fino al 50%.

Nello specifico delle procedure finite nel mirino si parla di una strenna da ben 132mila961,67 euro.

Certamente una brutta gatta da pelare per chi ha avvallato l’iter.

