Buchner, è lite tra prof e bidello in Palestra. Arriva l’ambulanza, un ferito

Finestra aperta, finestra chiusa: è questo il motivo della lite, con ferito, che si è verificata questa mattina al Liceo Buchner di Ischia. La prof. La Mazza, diremmo di nome e di fatto, vuole che le finestre della palestra siano chiuse mentre il responsabile della scuola ha previsto che le finestre della palestra restino aperte per consentire il ricambio dell’area.

Apriti cielo! Questa mattina, appena la prof ha fatto ingresso in palestra e ha visto le finestre aperte ha chiesto ad uno studente di arrampicarsi su un banco presente in palestra e, aiutandosi con una mazza, di chiudere le finestre. Una scene che ha messo in allarme il bidello, Franco, che ha provveduto a togliere il banco dalla disponibilità dei ragazzi. Non lo avesse mai fatto, mentre usciva, dalla palestra, Franco è stato raggiunto dalla prof che, mentre inveiva, lo ha sbattuto fuori dalla palestra e, letteralmente, gli ha sbattuto la porta tagliafuoco in faccia ferendolo al volto e procurandogli una grossa fuoriuscita di sangue.

La scena si è infiammata e anche la Preside Barbieri è stata travolta tra le urla della prof che, ormai, aveva perso il controllo della situazione. Rientrata con dopo un aspro confronto durato oltre un’ora. Franco è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Rizzoli per gli esami del caso e per la verifica del trauma cranico rimediato.

La sorte è stata poco benevola con il Buchner con i professori di educazione fisica che, in questo anno, non sembrano avere la migliore “forma” possibile.