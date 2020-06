Brutta figura per Brave Browser

Durante il fine settimana, gli utenti di Brave Browser hanno scoperto che la barra di ricerca stava reindirizzando a Binance. Questa crypto news è uscita tramite un link di affiliazione. Non si sono fatte attendere le scuse del CEO del browser. Brendan Eich, ha infatti affermato che il problema è stato immediatamente bloccato. Inoltre ha aggiunto che è “dispiaciuto” per come si è svolto l’evento.

Coinbase chiude un contratto con IRS e DEA. A seguito della crypto news si è verificato un aumento del deflusso di bitcoin dallo scambio. Secondo il rapporto, la DEA e l’IRS prevedono di acquistare una licenza da Coinbase. Questo per un software cloud chiamato Coinbase Analytics. Ma gli investitori temono che l’accordo possa portare i loro dati utente a rischio.

Nella crypto news di oggi parliamo di bitcoin. Una serie di fattori fondamentali indica la possibilità di un altro trend rialzista nel breve termine. Da marzo 2020, il deflusso di Bitcoin dagli scambi di criptovaluta è aumentato in modo costante. Il calo del deflusso di scambi di bitcoin, inoltre, coincide sempre con una ripresa delle entrate minerarie. Ma, quali sono le cause?

Nella crypto ethereum news di oggi parliamo delle commissioni Ethereum. Le commissioni di transazione di Ethereum hanno continuato a salire e, nel frattempo, anche la domanda di contratti intelligenti e di trasferimenti ETH è aumentata. Mentre i prezzi di Ethereum e la narrativa che circonda la blockchain pare che diano segnali positivi, non vale lo stesso per le commissioni.

La crypto news di oggi riguarda proprio i paesi membri del GAFI. Pare che solo il 10% è pronto per l’incontro del 24 giugno. Una riunione creata per discutere delle regole di viaggio tra paesi. A dare la notizia è stato il CEO della società FinTech CoolBitX. Nel 2019 il GAFI ha chiesto ai regolatori globali di adottare le sue linee guida AML per le criptovalute.

Nella crypto news di oggi vederemo come protagonista il lancio anticipato di Voice. Voice è un social network, basato su Blockchain di EOS. Block.one è lo sviluppatore della Blockchain di EOS. E’ un’impresa registrata alle Isole Cayman. Che ha cominciato ad offrire token EOS al pubblico a giugno del 2017, raccogliendo oltre 700 milioni di dollari statunitensi.