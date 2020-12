BRICIOLE ISCHITANE. …Elemosine per il nuovo Rizzoli dal consiglio comunale e un verde pubblico a “prezzi stracciati”

Gaetano Di Meglio | Quelli che vi raccontiamo oggi sono due ulteriori prove che mettono in evidenza quanto Enzo Ferrandino e la sua amministrazione siano inadatti a ricoprire il ruolo che hanno.

Ora, per stare in linea con i soloni locali, dovrei dire che questo giornale non è questo e non è quello tanto per prendere le distanze da qualche altra critica. Ma non lo faremo, Critichiamo Enzo Ferrandino perché è un danno per Ischia. E lo critichiamo su tutta la linea ogni volta che c’è una ragione, valida, per farlo. E la cosa bella, è che non dobbiamo neanche leggere gli altri giornali per sapere cosa non va. Questo lo lasciamo ai soloni con il bonton (e la storia piena di merda!).

Veniamo a noi.

Il prossimo 11 dicembre, il consiglio comunale di Ischia, oltre al bilancio di previsione e a qualche debito fuori bilancio, approverà un punto che merita una riflessione.

Il comune di creerà un apposito capitolo di bilancio per la raccolta del 5 per mille vincolato all’ampliamento, ammodernamento e potenziamento dell’Ospedale “Anna Rizzoli”.

Letta così, beh, perché dobbiamo essere contrari? Perché mai dovremmo essere contrari ad un fondo che contribuisca all’ampliamento, ammodernamento e potenziamento dell’Ospedale “Anna Rizzoli”? Non vogliamo un Rizzoli ampliato, moderno e potenziato? Certo che si!

Però, in una nazione che litiga sul recovery fund da miliardi di euro, per una Regione che combatte con il governo centrale per milioni di euro che investe 10 milioni di euro per 11 strade e che annuncia un programma di interventi per la Città di Napoli di ben 90 milioni di euro, noi a Ischia dobbiamo raccogliere il “5 per mille”!

Nel mondo dei miliardi che arrivano come soluzione alla crisi, profonda, che stiamo affrontando, Ischia guarda alle briciole. E’ questa la dimensione dell’assurdità di questa scelta. Non abbiamo letto da parte del sindaco di Ischia, in questi lunghi anni di occupazione politica, interventi nel merito dell’ampliamento, potenziamento e ammodernamento dell’Ospedale Rizzoli.

Leggiamo di milioni su ogni iniziativa e per il nostro Rizzoli, invece, dovremmo stanziare il 5per mille di qualcosa.

Ma il dato politico che vorrei mettere in evidenza è quello della visione politica. Un sindaco che dovrà rivendicare di aver stanziato il 5 per mille di qualcosa, come una normale Onlus, per una delle sfide e degli obiettivi che, invece, dovrebbe essere al centro di una ben più ampia programmazione.

Ma la visione corta, la piccola dimensione della portata politica di questa classe dirigente è testimoniata dal loro incedere.

C’è un’altra vicenda, cruciale per la nostra Ischia che affrontiamo con le briciole. Che valutiamo al ribasso, al risparmio.

Atteggiamenti che ci rubano, anche, la speranza di poter tornare ad essere un grande paese, ad essere adatti ad affrontare le sfide del domani, ad essere pronti a dire presente, quando sarà il momento di dirlo.

E se per l’unico ospedale dell’isola (scusa buona per ogni occasione) ci limitiamo al 5 per mille di qualcosa, per il verde del comune di Ischia, delle nostre pinete ci limitiamo ad aggiudicare l’incremento del verde a “prezzo stracciato”.

Sembra una scusa per criticare Enzo o una forzatura ma non lo è. Non è perché, ci sono volte in cui il risparmio non è opportuno.

E, caro Enzo, questo risparmio ce lo saremmo potuti “risparmiare”. E’ inutile sbandierare il “grande” progetto finanziato da De Magistris e poi affidarlo con un ribasso del 30% .

Tanto vale il nostro verde? Ma restiamo coerenti. Mesi fa, quando anche Mizar ci diede ragione, avevamo avuto questo triste presentimento. Eravamo stati facili profeti nel sapere che era sbagliato l’intero impianto con cui il comune di Ischia voleva affrontare il verde pubblico.

E così, tristemente, nella miope gestione politica di una classe dirigente scadente, quasi una squadretta per dirla con Paolo Ferrandino,.

Verde pubblico a prezzi stracciati

Dopo un lungo iter – prolungatosi anche a causa dell’emergenza Covid – il Comune d’Ischia ha finalmente aggiudicato la gara per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di ripiantumazione e incremento del verde nei parchi pubblici finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli per la somma di 251.191,65 euro. Dopo aver approvato il progetto definitivo esecutivo redatto dall’arch. Simone Verde, già a dicembre 2019 era stata indetta la gara d’appalto sulla piattaforma telematica Asmecomm mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa su un importo base per i lavori di 187.510,93 euro (206 262,02 Iva compresa). E proprio il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia pure tradizionalmente applicato, lascia intendere che si intendeva risparmiare al massimo nonostante il finanziamento.

La commissione di gara era presieduta dal responsabile del I Settore del Comune di Forio e composta dall’arch. Consiglia Baldino e dall’ing. Francesco Fermo.

Entro il termine fissato del 30 gennaio scorso erano pervenute otto offerte: “Flora Maisto di Maisto Gennaro”, “Murziello Costruzioni e Pitturazioni Di Antonio Mendella”; “Verde S.R.L.”; “Società Agricola Vivai Vesuviani S.N.C.”; “Verde Golfo S.A.S”; “Vivai Antonio Marrone S.R.L.”; “Vivai Barretta S.R.L.”; “Vivaio Somma”.

La commissione aveva iniziato ad esaminare le offerte ma poi si era registrato un lungo intervallo da marzo a luglio scorso, proprio a causa della pandemia.

Alla fine è arrivata l’aggiudicazione provvisoria e poi quella definitiva (dopo la verifica dei requisiti) alla “Flora Maisto di Maisto Gennaro” che ha offerto un ribasso del 30%. Dunque l’aggiudicazione è avvenuta per un importo contrattuale di 126.675,72 euro oltre oneri di sicurezza e Iva. E il Comune ha conseguito una economia d’asta per 59.306,03 euro. Così si evince dalla determina del responsabile dei lavori pubblici arch. Consiglia Baldino. Un risparmio di quasi 60mila euro.

Ma il punto è proprio questo. Tanto più che l’Amministrazione di Enzo Ferrandino va sbandierando ai quattro venti questo progetto di incremento del verde pubblico in grado, secondo loro, di “cambiare faccia” al paese. Addirittura lo definiscono “progetto Gussone”, dal nome del botanico dei Borbone che fece piantare i pini a Ischia. Allora perché voler risparmiare a tutti i costi tagliando il costo degli interventi del 30%? Il nostro verde merita studi, risorse e investimenti oculati e non un intervento tanto per approfittare del finanziamento elargito da De Magistris. Come recita il proverbio, il risparmio non è mai guadagno e in questo caso sicuramente si sarebbe potuto magari guardare di più all’offerta tecnica. Siamo di fronte a una pagina di falsa buona amministrazione perché in certi casi non bisogna guardare al risparmio, ma alla qualità. E il “prezzo stracciato” offerto significherà meno qualità del verde e meno attenzione. Le solite contraddizioni di Enzo Ferrandino.