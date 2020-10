Brexit, Conte “Bisogna stringere i tempi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sulla Brexit siamo tutti uniti, siamo entrati in una fase del negoziato in cui bisogna stringere i tempi, entro la fine dell’anno. Lavoreremo tutti affidandoci al nostro negoziatore Barnier per raggiungere un accordo. Lavoreremo per questo obiettivo fino all’ultimo istante ma non possiamo rinunciare a un accordo che sia equo ed equilibrato. Quindi non un accordo a tutti i costi”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, al suo arrivo al Consiglio europeo.

(ITALPRESS).