BREAKING NEWS. MAXI RISSA AD ISCHIA

Serata movimentata in quel di Ischia e precisamente in Piazza Antica Reggia. A quanto pare per motivi ancora al vaglio delle autorità competenti si sarebbe innescata una vera e propria maxirissa che ha visto coinvolti sia persone di nazionalità italiana che dominicana.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e, stando a quanto si apprende, alcuni dei protagonisti della rissa sono stati ricoverati presso l’ospedale Rizzoli, mentre altri, pare, siano scappati alla vista degli uomini in uniforme.

Al momento non si hanno altri dettagli di una che sembra davvero essere stata una rissa violenta nel cuore del comune di Ischia.