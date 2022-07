Brava Chiara! | #4WD

Ho appreso con ritardo la notizia del pensionamento della mia amica dirigente scolastica Chiara Conti, ma sono ancora in tempo per esprimerle un pensiero sincero proprio come il nostro rapporto, che pur senza costanti frequentazioni è sempre stato fondato su stima e rispetto vicendevoli.

Chiara è una donna che non ha mai avuto timore di misurarsi: con i genitori come con gli alunni, con i colleghi come con i collaboratori, con le istituzioni come con i superiori, con il campanilismo come con la politica, con i meriti sul campo come con i pregiudizi. E per quanto ne so, ma soprattutto in base a quel che è sotto gli occhi di tutti, difficilmente ha dovuto rinunciare ad uno solo dei suoi obiettivi lontani anni luce dal concreto per altri ma non certo per la sua impareggiabile lungimiranza.

Mi sono sempre identificato molto con il suo modo di fare, perché so bene cosa significhi la falsa modestia allorquando si è perfettamente consapevoli dei propri mezzi e delle proprie capacità. Chiara non ha mai nascosto quell’innata sicurezza di sé, quella che dà fastidio ai mediocri e agli invidiosi, ma che insieme all’assertività degna delle persone di valore rappresenta molto più di un semplice valore aggiunto.

Solitamente, in casi analoghi, si è portati a utilizzare una delle tante frasi fatte: “Con il pensionamento della Conti la scuola perde uno dei suoi pezzi migliori”. Ed è qui che, ovviamente, io non casco nel tranello! Sono fermamente convinto che Chiara, in un modo o nell’altro, continuerà a dedicarsi a quello che è stato il mondo di una vita professionale di altissimo livello a cui ha donato tutta sé stessa, anche in quei momenti in cui importanti “cause di forza maggiore” le avrebbero consentito di metterlo in secondo piano così come qualsiasi persona normale avrebbe legittimamente fatto.

Normale, appunto. Un aggettivo che non si addice a Chiara. La mia amica Chiara, alla quale sono grato di aver incrociato così positivamente il mio cammino e che spero di abbracciare molto presto con l’affetto di sempre.

p.s. Prendo due giorni di break: ci rileggiamo sabato mattina in edicola. Ciao!