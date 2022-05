Bouwman fa il bis al Giro, Carapaz ancora in maglia rosa

PREPOTTO (ITALPRESS) – Koen Bouwman vince la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte, di 178 chilometri. Il corridore olandese della Jumbo-Visma, che bissa così il trionfo a Potenza ed ipoteca la maglia azzurra di leader degli scalatori, riesce a trionfare in volata battendo Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl Team) e Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè). Rammarico per Andrea Vendrame (Ag2r La Mondiale), che va dritto all’ultima curva dopo un contatto e chiude quinto. L’ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) rimane con la maglia rosa addosso, davanti a Jai Hindley e a Mikel Landa, arrivati al traguardo assieme a circa 4 minuti dalla fuga. Problemi intestinali per l’australiano Richie Porte che si ritira lungo la frazione. Prossimo appuntamento sabato 28 maggio, con la ventesima tappa, la Belluno-Marmolada (Passo Fedaia) di 168 chilometri.

