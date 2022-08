Bottigliata al cameriere. Baruffa in hotel

Così come è iniziato, così è finito: con le mazzate. Questo ferragosto lo ricorderemo come quello delle assurdità e dei litigi tra ospiti e dipendenti di albergo. Questo pomeriggio, in un hotel del comune di Ischia, dopo un soggiorno caratterizzato dall’armonia e della giovialità, nell’ultimo giorno di questo 14-21 agosto , è arrivata la bottigliata che ha ferito un cameriere ischitano.

Alla base della reazione violenta da parte dei vacanzieri d’agosto ci sarebbe stata un improbabile apprezzamento verso una delle accompagnatrici. Al momento il giovane ischitano è stato trasportato presso l’ospedale Rizzoli per le cure del caso