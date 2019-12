Botti di fine anno. Nunzia contro Fenina. GiBi spettatore di un match tutto rosa in consiglio comunale

Ida Trofa | Cosa resterà di questi 12 mesi? Nunzia Piro, Filomena Senese, Giovan Battista Castagna o Luigi Mennella? Non è facile scegliere l’icona dei mesi che passano e del tempo che si sta concludendo. Un anno funestato dalle calamità naturali e politiche.

Un anno condensato nel nostro terremoto, diventato ormai come un cadavere in mezzo ad una stanza. Irrinunciabile nei discorsi quotidiani, ma divenuto quasi effimero e mitologico nella concerta trattazione. Materiale buono solo per la propaganda.

Un anno in cui l’emergenza terremoto e pianificazione del territorio contro le catastrofi sono diventati il problema più urgente, perché non c’è un posto dove si possa delocalizzare un intero paese.

Non c’è una Casamicciola, oppure un’isola di riserva. Un anno in cui si è assistito alla progressiva morte di quel che era rimasto della politica e dei necessari cambiamenti che in essa dovrebbero germogliare come grano maturo e fruttuoso.

L’anno dei due mandati di GI BI Castagna sindaco. E del Presidente del Consiglio comunale eletto in maggioranza che fa le veci della minoranza come l’ultimo baluardo degli oppositori, pur di contestare l’assessore nominato con il manuale Cencelli in un ruolo che deputava suo.

No, non è stato un decennio bellissimo. E ieri, in consiglio comunale, è andata in scena l’ultima deplorevole sceneggiata. Una recita Natalizia che prelude al nuovo anno.

La disperazione del paese, di fronte al fluire eterno del tempo ci induce a individuare capitoli in una narrazione che non avrebbe neppure la punteggiatura, inventare per loro un’identità per poterli ricordare e inevitabilmente rimpiangere, ma solo perché eravamo un altro paese, eravamo almeno quelli del terremoto del 1883 e dell’alluvioncina del 2009.

Era ancora vivo un paese che ora non c’è più e immaginavamo un futuro che ora speriamo solo di poter ricordare come passato. All’album dei ricordi, con l’atto finale dell’amministrazione Castagna, consegna un’immagine sfuocata di un paese che messo cosi non andrà da nessuna parte.

Unico sussulto, in una lunga maratona di inutilità, la lite scoppiata sul tema terremoto, con tanto di richiesta di intervento al 112, tra Nunzia Piro e Filomena Senese prima e tra Nunzia Piro e Ciro Frallicciardi poi. Tutto in maggioranza insomma.

Nunzia non dà scampo a nessuno, ne ha per tutti e quasi tutti tacciono davanti alle punture dell’inafferrabile avvocato. Un atteggiamento, quello del Presidente del Consiglio, che ha lasciato tutti basiti. Ma la Piro fa di più!

Dopo aver chiamato l’arma dei Carabinieri per sedare gli impeti di Fenina, ha votato contro a ben due punti all’Ordine del Giorno. Lo stesso ordine del giorno da lei approvato e portato all’attenzione del consesso. Ovvero le luminarie natalizie e per le festività affidate ad AMCa e la variazione di bilancio per l’aumento in favore della Soget per l’affidamento della riscossione tasse.

Questo e poco altro in una seduta chiusasi con tutti i punti approvati per un totale complessivo di debiti fuori bilancio per poco meno di 250 mila euro.

Punti e debiti approvati , comunque, dalla maggioranza Castagna uscita trionfante dall’insolita sede consiliare del Mattei.

Una seduta svoltasi in un’aula pressoché deserta in cui l’unica questione sostanziale e sostanziosa è stata prodotta da Luigi Mennella sul tema terremoto con la proposta in primis di abolire il pagamento degli oboli ormai prescritti sulle vecchie istanze di condono (per aiutare chi ha perso tutto davvero con il sisma) e soprattutto di avanzare la “incostituzionalità” delle norme prodotte anche sul terremoto di Ischia che hanno, di fatto, portato ad una discriminazione dei terremotati isolani rispetto ad altre realtà italiane a cui è stato riservato un trattamento diverso e favorevole rispetto a quanto riservato al nostro Cratere.

In particolare si parla della questione degli indennizzi non riconosciuti ai cittadini che hanno legittimato i propri immobili attraverso le istanze di condono. Riconoscimento invece avvenuto a Campobasso e Catania, ad esempio.

Questo quando già la furente lite tra Fenina-Piro e Frallicciardi si era consumata sul documento, un pistolotto da decine di pagine, che la Piro ha voluto inviare simbolicamente al parlamento italiano per cambiare là norme sui condonati del terremoto.

Farneticazioni locali, insomma con inutili segnali e gesti con Frallicciardi che invitava Ignazio con un segno della braccai a sedersi al tavolo della maggioranza ed Ignazio ad indicare il centro della fronte per dire: “Non stai bene, nun stai buon…”. Sceneggiate di un pomeriggio di mezzo inverno con la testa e la pancia già al cenone e al baccalà in piazza con Alexia.

9 a 1 per GiBi e palla al 2020

Bene nove gli argomenti in trattazione. Su due Nunzia Piro vota con la minoranza, rappresentata dai soli Luigi Mennella ed Ignazio Barbieri. Il fantasma di Arnaldo appare e scompare come le comparse cinematografiche. Si parte subito con il terremoto. Un parapiglia durato quasi tre ore per approvare e rimandare al Parlamento gli emendamenti bocciati in sede di discussione del decreto sisma lo scorso novembre. Si perde tempo.

Si passa, poi, alla ratifica della delibera di giunta comunale numero 170 sulla Soget del 29 novembre 2019 sulla variazione del bilancio di previsione 2019-2021. Nunzia Piro vota contro.

Quasi una ripicca dopo avere notato che Nuccia Carotenuto, nel merito del voto Soget ha lasciato la sala (un modo come un altro per evitare incompatibilità atteso il ruolo di alcuni familiari nella società di recupero). Castagna approva lo stesso.

Al terzo punto idem come sopra. E’ Nunzia contro la sua stessa maggioranza nel caso luminarie feste ad AMCa.

La Piro dice no alla ratifica, comunque approvata, della delibera di giunta comunale numero 137 del 15 ottobre 2019 per la presa d’atto di contributi e finanziamenti e la conseguente variazione di bilancio.

Dopo aver registrato il primo caso nella storia a casamicciolese di un presidnete del consiglio che chiama i carabinieri contro un assessore della sua maggioranza, il clima si rasserena.

E’ ormai metà pomeriggio quando si passa alla ratifica della delibera di giunta comunale numero 156 del 7 novembre 2019 sulla variazione di bilancio per i debiti, anche qui carenti in atti e documenti, per agire l e parcelle legali di alcuni avvocati. Liscia come l’olio anche la ratifica alla variazione del bilancio approvato con delibera di giunta comunale numero 145 del 25 ottobre a certificare il pareggio di bilancio con la nuova contabilità.

A seguire il Riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e la regolarizzazione contabile di alcune assegnazioni legali agli avvocati Zanghi, Rispoli e Ambrosio. Si è proceduto poi con con l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2020/ 2024 con la approvazione dello schema di convenzione e direttive in merito all’espletamento della gara per finire con la trattazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni articolo 20 del Decreto legislativo del 19 agosto 2016 numero 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100 ricognizione partecipazione possedute attuazione piano con risultati conseguiti e l’acquisizione dell’immobile ex osservatorio geodinamico a titolo non oneroso dall’agenzia del demanio, con il programma di valorizzazione dell’immobile ai sensi dell’articolo 5 comma 5 del decreto legislativo numero 85 del 28 maggio 2010 e con l’approvazione dell’accordo di valorizzazione ed allegato programma di valorizzazione ex articolo 112, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,numero 42. Nulla di pi facile per Castagna atteso che la sala era ormai deserta e persino l’ultimo baluardo della minoranza Luigi Mennella aveva abbandonato il tavolo.

Nulla di buono per il paese. Politica appiattita sui temi, ferma agli interessi di bottega ed ai personalismi. Senza una visione. Le liti pubbliche ne sono il simbolo.

Giovedi riunione di maggioranza. A gennaio nuovo consiglio comunale

Non ha mancato di lasciare strascichi l’iter o tutto al femminile registratosi nell’aula magna del Mattei. 8 consiglieri su 9 hanno chiesto al sindaco una riunione di maggioranza per discutere degli atteggiamenti dell’Avvocato Piro. Per dire basta ai pubblici rimbrotti ed alle pubbliche umiliazioni.

Questo, ovviamente, prima che ci pensi un ceffone. Amano tesa di Fenina Senese. Ieri c’è davvero mancato poco. Giovedì appuntamento con la maggioranza per discutere della spinosa questione. Ma Nunzia Piro non contesta solo i consiglieri e gli assessori, contesta persino il sindaco.

Ad esempio sul caso terremoto Nunzia è chiara: “a Roma non dobbiamo mandare Schilardi a parlare ma gli eletti del popolo“. Di male in peggio. Della serie “Scarta frùscio e piglia primera”.

Per ore ed ore è andato in scena solo il nulla ed alla fine Piro ha chiesto di sapere da subito i quando ci sarebbe stata la capigruppo ed il relativo consiglio comunale. Consesso stabilito per il 18 gennaio 2020.