Botte da orbi al Fango. 112 sul posto. Ad avere la peggio un uomo già noto alla giustizia

Durante la notte i Carabinieri della Compagnia di Ischia, nel corso di servizio di controllo del territorio, sono dovuti intervenire in località Fango a Lacco Ameno per quella che ad una prima ipotesi senterebbe una rissa conseguente ad una presunta aggressione, queste almeno le prime indiscrezioni trapelate. Non si esclude il pestaggio. I fatti sono al vaglio degli inquirenti. I militi giunti sul posto hanno rinvenuto un uomo seriamente ferito e con evidenti segni di percosse. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine. Sul posto anche una donna straniera in evidente stato di shock . Anche essa, presumibilmente, vittima di percosse ed aggressione. Al vaglio anche un possibile regolamento di conti. Gli uomini del 112 indagano sull’accaduto. Richiesto l’intervento del 118. Le operazioni sono ancora in corso.