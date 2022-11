“Borse di studio”, Lacco Ameno proroga ancora

Continua a fare proseliti il ricorso all’istituto delle borse di studio nel comune di Lacco Ameno. Al punto che l’ente locale ha già disposto la seconda proroga consecutiva del servizio. In prima battuta gli inquilini di Piazza Santa Restituta, con determina del I Settore Affari Generali n. 212 del 1°.7.2022, avevano disposto di “prendere atto della proroga per la durata di mesi 4, fino al 31 ottobre 2022, delle borse di studio già assegnate con precedente determina del I Settore Affari Generali n. 143 del 29.6.2021, da svolgersi presso la residenza comunale ovvero presso la sede di Villa Arbusto in relazione alle esigenze evidenziate dall’ Amministrazione, con impegno di spesa per l’erogazione dei contributi riconosciuti ai borsisti con finalità solidaristiche e di interesse sociale connesse alle attività di studio e formazione”.

Cosi, i 5 borsisti dal 1°.7.2022 hanno continuato a svolgere le attività formative dei programmi cui afferivano le borse di studio, sotto la supervisione dei Responsabili dei Settori I e II e loro delegati, senza alcun vincolo di subordinazione, mediante utilizzo delle attrezzature necessarie messe a disposizione dall’Ente Locale ed avvalendosi del tutoraggio dei dipendenti comunali. In questo senso, si legge agli atti del municipio, l’Amministrazione comunale, disponendo temporaneamente di idonee risorse sino al 30 giugno 2023, ha inteso continuare a supportare i giovani residenti nel proprio territorio in un periodo di grave crisi socio-economica dovuti agli effetti della pandemia da Covid 19 sia alle avverse congiunture politico-sociali internazionali, Cosi si è stabilito “di poter disporre la proroga per la durata di mesi otto delle borse di studio già assegnate”.

Ai borsisti per finalità solidaristiche e di interesse sociale connesse alle attività di studio e formazione nell’ambito del Comune di Lacco Ameno un contributo individuale lordo di € 7.200,00 per ciascuna borsa. In caso di rinuncia alla borsa di studio da parte degli assegnatari per qualsiasi motivo, l’amministrazione comunale si riserva l’opportunità di provvedere alla loro sostituzione ed ai rinunciatari verrà corrisposto il compenso maturato, in proporzione all’effettiva presenza. Nel caso ciò si verifichi durante il primo mese di attività, non sarà corrisposto alcun compenso. Al Responsabile del I Settore Affari Generali Lucrezia Galano gli adempimenti Consequenziali.