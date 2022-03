Boom metropolitano per Dionigi Gaudioso: 3520 voti, terzo in assoluto e primo nella lista

Il sindaco di Barano d’Ischia, Dionigi Gaudioso, è stato eletto quale consigliere alla Città Metropolitana di Napoli. Un successo, molto largo con 3520 preferenze personali (da considerare il “sistema” del voto ponderato) che lo vede quale primo degli eletti della sua lista “Napoli Metropolitana” e che porta in dote dal sindaco Manfredi ben 7 consiglieri (Ilaria Abagnale, Antonio Caiazzo, Sergio Colella, Giovanna Sorrentino, Giuseppe Sommese e Rosario Andreozzi.)

Per Dionigi Gaudioso è una sorta di “ritorno”. Quando ancora esisteva la Provincia, infatti, il primo cittadino di Barano d’Ischia ha già vissuto una breve parentesi da consigliere provinciale dopo essere stato il primo degli eletti per pochissimi voti.

Per Dionigi, espressione del gruppo Fiola/Manfredi (sia in Regione, sia al Comune di Napoli) c’è la possibilità di essere nominato “assessore”, ovvero “consigliere delegato”. Il tutto, ovviamente, però, va letto nelle dinamiche politiche che vedranno protagonista il primo cittadino metropolitano.

Manfredi sarà supportato da una maggioranza composta dalle due civiche di centrosinistra (14), Movimento 5 Stelle (3), Azione (1) e Grande Napoli (1) per un totale 19 consiglieri metropolitani contro 5 consiglieri di opposizioni, composta da Forza Italia(2), Lega(1), Fratelli d’Italia(1) e Maresca (1). Oltre lo stesso Sindaco di Napoli e quello di Barano d’Ischia, saranno 8 i Sindaci nel consiglio metropolitano di Napoli. Giovanna Sorrentino e Ilaria Abagnale sono le uniche due donne elette.

«Si tratta di un risultato al di sopra delle previsioni. Il gruppo Manfredi-Fiola – ci ha detto Dionigi Gaudioso – ha risposto alla grande e li ringrazio. Anche Ischia ha risposto molto bene e credo che questo sia il frutto di cinque anni di buona amministrazione. Questo è un grande risultato, non solo per me bensì per l’isola intera, che adesso ha un proprio rappresentante in Città Metropolitana.Adesso si può fare molto per Ischia. Le deleghe della Città metropolitana sono cruciali. Strade, scuole superiori ed erosione delle coste sono solo alcuni degli ambiti di competenza di quella che una volta era la Provincia. Cercheremo di fare il massimo. Sono molto fiducioso – conclude il neo consigliere metropolitano -: insieme al Sindaco Manfredi si possono fare grandi cose”.

Attorno alla candidatura di Dionigi Gaudioso, sull’isola, c’è stata una grossa convergenza. “Chi già torna e chi è in partenza. Tutta la maggioranza di Serrara Fontana – si legge dalla pagina “Andiamo Avanti per Serrara Fontana” di Irene Iacono – ha scelto di sostenere alle elezioni della Città Metropolitana un candidato isolano, il Sindaco di Barano d’Ischia Dionigi Gaudioso. Siamo certi che sarai al nostro fianco per risolvere i problemi che attanagliano la nostra Isola.”

Come Serrara Fontana, comune della fascia più piccola col voto ponderato, si sono mossi anche molti consiglieri comunali dell’isola mentre alcuni hanno scelto la linea perdente di Josi Della Ragione (Lacco e Procida?). Tra i 3520 voti di Dionigi Gaudioso, stando ai rumors che si ascoltavano presso i seggi, c’è anche quello del sindaco Manfredi. Un segno importante di quanto il sindaco di Barano sia parte integrante del gruppo che, attualmente, conta “sul serio”.

Primo obiettivo raggiunto. Ora si pensa alle comunali di Barano dove, tra politica a manetta e un buon quinquennio amministrativo, la pratica sembra più che alla portata…