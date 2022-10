Boom inflazione, un italiano su due si sente in difficoltà economica

ROMA (ITALPRESS) – L’aumento generale dei prezzi e l’inflazione in continua crescita stanno creando notevoli disagi a cittadini, imprese e aziende italiane. In questo contesto, quasi 1 italiano su 2 (il 48,6%) dichiara, in questo momento, di sentirsi in difficoltà economica. Una difficoltà che si percepisce ancora più forte nelle aree del Sud del Paese. A causa di tutto questo e in prospettiva di un “autunno freddo”, la maggioranza degli italiani sta rivedendo e limitando i propri programmi di vita per il futuro. Nel corso delle ultime settimane stanno crescendo le proteste di negozianti, ristoratori e piccoli imprenditori che si ritrovano ad affrontare un notevole aumento del prezzo delle utenze di luce e gas e che stanno mettendo in seria difficoltà le loro attività. Proteste che, secondo 3 italiani su 4, nascondono un reale disagio dovuto ad una situazione oggettivamente complicata. Guardando ai prossimi mesi, dunque, emerge una preoccupazione per la situazione che si sta delineando, con sensazioni contrastanti tra chi teme un impatto devastante e chi, invece, crede che nonostante tutto, il nostro sistema riuscirà a reggere e superare quest’ennesima crisi.

Dati Euromedia Research – Realizzato il 12/10/2022 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

