Boom di turisti.  A Ischia tutto esaurito, ma la logistica regge poco 

Turismo, Isole prese d’assalto. Trasporti sold out già dalle 16 di venerdi scorso. Un long week end con numeri da brivido per le isole. Ischia e Procida trascinando un trend in costante crescita. Non mancano gli inevitabili disagi. Servirebbe maggiore programmazione e metodo. Per ora la bellezza ed il fascino intrinseco dei luoghi ci salva ancora. La logistica, purtroppo regge poco ed è stato inevitabile il caos.

In questo fine settimana appena trascorso si è registrata una incredibile ascesa nei flussi da e per l’isola d’Ischia. Come maggio, anche l’inizio di giugno, continua a riservare numeri confortanti nonostante le incertezze legate ai collegamenti via mare e via terra ed una inevitabile disorganizzazione nel reggere l’enorme flusso di viaggiatori mossi si sulle rotte del Golfo di Napoli.

Con 108.000 passeggeri e 9.800 veicoli in transito l’isola d’Ischia si conferma regina delle perle turistiche campane.

Un segnale, nonostante tutto, più che positivo che lascia ben sperare. In Campania, è ormai chiaro, il turismo mordi e fuggi è ripartito alla grande e, sempre di più, si respira aria di vacanza, voglia di mare e di serenità. La lunga settimana di pausa e vacanze legata, possibilmente, alla festa della Repubblica fa si che Ischia e Procida si siano confermate tra le mete più affollate della Regione.

La Capitaneria di Porto di Ischia ha comunicato i dati degli arrivi e delle partenza da e per Ischia per il lungo ponte legato alla Festa della Repubblica

Ecco i dati ufficiali

I dati relativi ai giorni dal 01 giugno 2022 al 05 giugno 2022. I transiti passeggeri sono stati 108.000. I transiti di veicoli registrati sono stati 9.800 veicoli. In particolare i passeggeri in arrivo sono stati 55.700. I passeggeri partiti sono stati 52.300. I veicoli in arrivo sono 5.300, mentre i veicoli in partenza sono 4.500.

Come rileva in una nota ufficiale la Capitaneria di Porto, durante il ponte del 2 giugno in tutti i porti dell’isola è stata eseguita una costante attività di coordinamento e controllo ai fini della sicurezza della navigazione e portuale da parte del personale della Guardia Costiera, all’interno del piano di coordinamento predisposto dalla Direzione Marittima di Napoli.

Di particolare rilievo anche il numero di passeggeri che sono transitati nei porti isolani nel mese di Maggio 2022, con numeri superiori al periodo precedente alla pandemia.

Nel 2021, sempre secondo quanto comunicato gli uffici del TV Antonio Cipresso, l’isola d’Ischia aveva toccato quota 45mila arrivi nei tre porti isolani tra il 1 ed il 2 giugno .