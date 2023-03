Booking “sbarca” ad Ischia. Ischia, evoluzione dei Mercati e Mercati in evoluzione

Puntuale e sempre attento alla destinazione Ischia, il player mondiale Booking.com, incontrerà gli Albergatori e Direttori ischitani presso l’Hotel Villa Durrueli il 22 Marzo.

Un incontro focalizzato alla condivisione di dati riguardati l’evoluzione del mercato ad ampio spettro, con orientamento particolare alla destinazione Ischia, attenzionata particolarmente dagli operatori principali proprio per la diversità del territorio e delle proprie strutture. Un giusto mix di nozioni accademiche e pratiche, al fine di orientare al meglio la proposta commerciale on line per l’imminente partenza della “ stagione “ turistica.

Oggetto dell’incontro sarà dunque un’analisi dei dati consuntivi, eccellenti strumenti per poter effettuare adeguate previsioni, le nazionalità emergenti come macro segmento e la loro dicotomizzazione tra comparto Leisure e Mice, l’importanza di scegliere Partner internazionali come copertura strategica e non come semplice vetrina di fotografie, l’importanza imprenditoriale di destagionalizzare, al fine di far comprendere agli stakeholders interni ed esterni una maggiore presenza della propria struttura sul territorio stesso, misurazione macro e micro dei principali KPI qualitativi con risultati convergenti o divergenti ex post ed ex ante, in base alle proprie metodologie organizzative. Ancora una volta dunque, l’Hotel Villa Durrueli fa da supporto organizzativo per incontri altamente professionali, ponendo al centro la gestione della destinazione