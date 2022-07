Bonus psicologo: come funziona e a chi spetta

Quest’anno è stato approvato dal governo il bonus psicologo, misura volta a migliorare la vita delle persone, aiutandole a sostenere le spese per un percorso di psicoterapia, soprattutto alla luce del periodo pandemico vissuto negli ultimi due anni, che ha causato un aumento del malessere psicologico nella popolazione. Ma vediamo cos’è il bonus psicologo 2022 e come ottenerlo.

A chi spetta il bonus psicologo e qual è la somma prevista

Possono accedere al bonus tutte le persone con un reddito ISEE fino a 50mila euro l’anno e che vogliano ottenere servizi di assistenza psicologica, sia di persona che online. L’aiuto economico che si potrà ricevere dipende dal reddito chi ne fa richiesta. Con ISEE inferiore ai 15 mila euro, si riceveranno fino a 50 euro per ciascuna seduta, per un importo massimo di 600 euro. Con ISEE tra i 15 mila e i 30 mila euro si riceveranno fino a 50 euro per ciascuna seduta, per un importo massimo di 400 euro. Con ISEE tra i 30 mila e i 50 mila euro, si potrà ricevere fino a 50 euro per ciascuna seduta, per un importo massimo di 200 euro. Tuttavia, le risorse per finanziare il bonus psicologo sono pari a 10 milioni di euro totali. Per questo motivo, non tutti i cittadini ne potranno usufruire. A tal proposito, si dovrà fare domanda tramite un apposito portale dell’INPS e sarà stilata una graduatoria per regione e provincia di residenza. Il contributo sarà erogato sulla base dell’ordine di arrivo delle domande, a partire dalle fasce di reddito più basse. Il contributo ha un limite temporale di sei mesi.

Come accedere al bonus

Prima di richiedere il contributo si dovrà aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto attuativo, che avverrà entro il 10 giugno 2022, e la comunicazione ufficiale dell’INPS e del Ministero della Salute riguardo l’apertura delle iscrizioni. Dopo aver ricevuto la comunicazione, si potrà presentare domanda in modalità telematica tramite la piattaforma dedicata. Sarà necessario inserire i propri dati, autenticandosi tramite carta d’identità elettronica o SPID. Inoltre, si dovranno presentare dichiarazioni sostitutive di autocertificazione. Una volta chiuso il periodo di iscrizione, l’INPS pubblicherà le graduatorie, indicando ai beneficiari l’accoglimento della loro richiesta e il codice univoco da comunicare al professionista che hanno scelto.

Quali tipi di terapia sono coperti dal bonus psicologo?

Puoi effettuare una terapia sia recandoti presso lo studio dello psicologo, sia online. La terapia online ha la stessa efficacia di quella di persona e presenta numerosi vantaggi, come il risparmio economico e la flessibilità. Se sei interessato a seguire una psicoterapia online, clicca qui e scopri come funziona e quali sono le opzioni a tua disposizione. L’indirizzo terapeutico del professionista non ha influenza sulla ricezione o meno del contributo. Ti consigliamo comunque di documentarti sul tipo di terapia più adatta a te. Per alcune persone, per esempio quelle che hanno subito un trauma profondo durante l’infanzia, può essere più utile un approccio psicoanalitico. Per altre, invece, per esempio quelle che soffrono di depressione o di ansia, la terapia cognitivo comportamentale è quella che porta i migliori risultati in un periodo di tempo breve.