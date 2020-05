Bonus per gli Universitari della Regione Campania

Intervento dell’Assessore Lauro: “Ieri, mercoledì 6 maggio, l’Assessore regionale Lucia Fortini ha anticipato un importante impegno concretizzatosi in giunta regionale in favore dei giovani e in modo particolare degli universitari. Molti ragazzi hanno dovuto sostenere esami o discussioni di tesi di laurea attivando la modalità online. Oggi le lezioni sono garantite attraverso la didattica a distanza anche per gli universitari. Ed ecco che la regione garantisce il diritto alla studio attraverso il Bonus della Regione Campania di 250 euro per acquistare strumenti e/o servizi utili allo svolgimento della didattica a distanza.

Ai fine dell’accesso alla misura, non vi è assolutamente alcun tipo di vincolo.

Entro la prossima settimana sarà pubblicata una manifestazione d’interesse sul sito dell’ ADISURC L’ORIENTALE.

La Regione Campania ha stanziato 10.000.000,00 di euro a favore degli studenti universitari iscritti a corsi di studio triennali, magistrali e a ciclo unico, la cui attestazione ISEE, presentata per l’anno accademico 2019/2020, non sia superiore a 13.000 euro.”