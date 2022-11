Bonus edilizi da rivedere? Sì, però… | #4WD

Le dichiarazioni del Ministro Giorgetti sulla revisione dei bonus edilizi e in particolare del superbonus 110 sono assolutamente condivisibili. Il criterio tutt’altro che selettivo del governo Conte di concedere pressoché a tutti una massa di soldi così impressionante, lasciando scaturire tutte le mega-truffe a cui abbiamo assistito, non poteva in alcun modo reiterarsi nella ratio di un esecutivo pragmatico e attento ai contenuti come quello guidato da Giorgia Meloni. Del resto, sta succedendo più o meno la stessa cosa per quel che sarà la sorte del reddito di cittadinanza, cioè elargirlo a chi veramente è in condizioni di indigenza e, soprattutto, non è in grado di accettare un lavoro.

Ciononostante l’auspicio è che l’attuale governo di centrodestra, tornando ai bonus, riesca a migliorare l’intero iter procedimentale a vantaggio sia dei privati che delle imprese. Al momento, infatti, questi ultimi stanno pagando -chi più chi meno, chi a lavori già avviati chi costretto a non poterli avviare ancora- lo scotto di un accesso al credito bancario o parabancario che, nonostante i diversi decreti degli ultimi mesi, nei fatti ancora non offre alcuna disponibilità concreta all’utenza. E quando lo fa, pretende condizioni che rendono estremamente proibitiva ciascuna operazione, attraverso l’applicazione di tassi di sconto del tutto improponibili: si parla del 18% di Poste Italiane, ma si arriva finanche al 30% di Enel-X. E facendo due conti, a questi numeri, al cittadino toccherebbe metter mano alla tasca versando dall’otto al venti per cento dell’ammontare dei lavori. Sempre che i tempi non lo costringano ad usufruire del 90% in luogo del 110, vedendo a quel punto un ulteriore incremento della quota parte del 10%.

Anche su questo argomento, al pari di quanto sta già accadendo in materia di sicurezza e di immigrazione, misureremo presto la concretezza e la competenza di una classe dirigente in cui l’Italia ha ben più di un motivo di credere fermamente.