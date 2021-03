Bonus Covid Ischia, il comunicato delle associazioni di categoria

Giovedì sera alle ore 18.00, presso la sede del Comune di Ischia, sì è svolto un proficuo incontro tra il sindaco Dott. Vincenzo Ferrandino e le associazioni di categoria, per affrontare insieme le diverse problematiche sociali ed economiche di questo momento storico segnato dalla pandemia.

Erano presenti: Marco Laraspata, Pietro Scaglione e Marianna Sasso per Aicom-Aicast; Guido Lombardi per Confcommercio; Lello Sgambati e Francesco Taglialatela per Confesercenti; Luca D’Ambra, Ermando Mennella,Enzo Ferrandino, e Enzo De Nigris per Federalberghi; Ilio Ospici per Sib Balneari.

Il tema principale, all’ordine del giorno, è stato la delibera 36 dell’8 giugno 2020. La delibera prevede un bonus per le aziende che nel 2020, nonostante i danni provocati dalle chiusure, hanno assunto personale per almeno un periodo.

Le varie associazioni hanno evidenziato le relative problematiche di settore (il periodo estivo è stato molto breve a causa della mancanza di turismo internazionale e non sempre è stato possibile sostenere i costi di apertura) e proposto suggerimenti per renderla attuativa. Si è concordato, all’unanimità, che alcune attività non hanno subito chiusure o riduzioni di guadagno notevoli legate alla pandemia e che quindi vanno escluse dal panel delle attività aventi diritto; in particolare i seguenti codici ateco: farmacie, supermercati, alimentari, ferramenta, distributori, benzina, tabaccai, elettronica-elettrodomestici, negozi specializzati per articoli casa e igiene personale, negozi vendita attrezzature palestra e bici, meccanici, pet shop, copisterie saranno escluse da questo bonus.

Il bonus si concretizzerà con un credito d’imposta da scontare sulla Tari del 2020 e 2021 e/o eventuali imposte comunali.

Le proposte poste in essere per determinare l’attuazione della delibera in oggetto sono le seguenti:

Le aziende devono avere una situazione tributaria regolare nei confronti dell’ente comunale, o da regolarizzare mediante richiesta di rateizzazione del debito;

Importo del bonus al 100% per le aziende che hanno assunto dipendenti per almeno 4 mesi, importo calcolato per ogni dipendente;

Importo del bonus ridotto del 50% per le aziende che hanno assunto dipendenti per almeno 3 mesi, importo calcolato per ogni dipendente.

Si è convenuto di destinare parte della cifra, prevista dall’amministrazione per questa operazione, per:

una somma, ancora da concordare, da destinare alle famiglie bisognose del comune di Ischia;

un progetto di promozione turistica dell’Isola di Ischia, cercando di coinvolgere tutte le associazioni e le altre amministrazioni comunali dell’Isola.