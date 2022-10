Bologna-Sampdoria 1-1, Djuricic replica a Dominguez

GENOVA (ITALPRESS) – Finisce 1-1 al Dall’Ara tra Bologna e Sampdoria, con Stankovic che conquista un buon punto all’esordio sulla panchina blucerchiata. Un tempo per parte, con la squadra di Thiago Motta maggiormente incisiva nei primi 45 minuti di gioco. Avvio di gara serrato per entrambe le squadre, che si prendono metà primo tempo per studiarsi e approcciare, soltanto in maniera timida, offensive che non fanno paura ai rispettivi reparti difensivi. Particolarmente in serata Arnautovic, che non si fa vedere molto dentro l’area, ma lega bene il gioco dei rossoblu negli ultimi sedici metri. Decisivo l’austriaco con sponde nella trequarti di campo blucerchiata, come nell’azione dell’1-0, in cui l’ex Inter prolunga in acrobazia una palla complicata che arriva tra i piedi di Aebischer; conclusione del numero 20 sulla quale interviene Audero, ma sulla ribattuta arriva Dominguez che si coordina e segna un gran gol, portando in vantaggio i suoi. Scossa forte in casa Bologna, con Dominguez, sempre più nel vivo del centrocampo rossoblu, che al 41′ va anche vicino alla doppietta personale con una conclusione forte dal limite dell’area, palla sulla traversa ad Audero battuto. Primo tempo in archivio e squadre negli spogliatoi, con Strankovic che rivede qualcosa in vista della seconda frazione di gioco, in apertura della quale fa subentrare Leris per dare maggiore verve al reparto avanzato della sua Sampdoria. Passano soli 6 minuti nel corso del secondo tempo e la Sampdoria si fa vedere con Caputo, imbucato da Djuricic e bravo a battere Skorupski ma in posizione di offside. Sampdoria che alza progressivamente il suo baricentro e affonda su un Bologna meno in palla rispetto al primo tempo, riuscendo – al minuto 72 – a trovare il gol del raddoppio. Azione nata dall’iniziativa di Bereszynski, che mette in mezzo un pallone pericoloso raccolto e crossato da Leris dopo una deviazione goffa di Skorupski, con Djuricic bravo ad arrivare prima di tutti e mettere in porta l’1-1. Bologna stanco e Sampdoria che spinge intensamente, senza però trovare la rete del sorpasso, con il risultato che resta sull’1-1 fino al triplice fischio finale.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).