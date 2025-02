BOLD Telese: Un open day all’insegna del graphic design e della creatività

Il BOLD Telese – A Graphic Design Party apre le porte al pubblico per uno speciale Open Day, in programma il 4 febbraio 2025 dalle 15:30 alle 17:30. Organizzato con un format coinvolgente e dinamico, l’evento promette di essere un’esperienza immersiva che unisce arte, creatività e gastronomia. Ad accogliere i partecipanti sarà il settore alberghiero, con degustazioni e momenti di convivialità per rendere l’atmosfera ancora più speciale.

L’Open Day si articolerà intorno al tema del play, taste e design, offrendo un mix di attività interattive e stimolanti. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire il mondo della grafica e del design attraverso esperienze pratiche come live painting, food photography, ritratti artistici e stampe creative. L’evento sarà anche un’occasione per esplorare il legame tra arte e gastronomia, con allestimenti dedicati alla fotografia di cibo e al food design, in cui i partecipanti potranno sperimentare la fusione tra estetica e sapore.

Creatività e innovazione in primo piano

BOLD Telese è più di un Open Day: è un vero e proprio festival della creatività, in cui il colore e il design diventano strumenti di espressione e condivisione. L’evento si distingue per la sua anima giovane e vibrante, riflettendo la passione e l’entusiasmo di chi crede nel potere della comunicazione visiva.

Tra gli hashtag ufficiali dell’evento troviamo #designandfood, #livepainting, #colors, #games, #print, #happiness e #creativity, a sottolineare il carattere innovativo e coinvolgente dell’iniziativa.