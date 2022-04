Boccanfuso: “A qualcuno piace godere con lo strumento altrui…”

Gaetano Di Meglio | Mentre Enzo Ferrandino gioca di fino a comporre le liste e provare a tenere quanto più equilibrate e prova a mettere in ordine i pezzi del puzzle, dall’altro lato – come mai accaduto ad Ischia – il fronte delle opposizioni si spacca.

Non ci sono outsider e quelli che si agitano, vanno su direzioni diverse.

Enzo Ferrandino, oltre a chiudere la sua coalizione, deve stare molto attento a non restare solo. Si, questo è uno degli scenari possibili anche se, in verità, ci sentiamo di scommettere un caffè sul fatto che Gino Di Meglio raccoglierà la sfida e proverà a ricostruire, nel tempo della prossima consiliatura quel gruppo che lo vide contrapporsi ad Peppe Brandi diversi anni fa.

Al paese serve qualcuno che rappresenti un’altra campana, che riequilibri il dibattito, che trovi il coraggio e la sfacciataggine di dire al “potere” che non può fare quello che vuole.

Nel frattempo, Luigi Boccanfuso ci ha scritto in merito all’articolo di domenica.

L’avvocato Boccanfuso, che in questi cinque anni per diverso tempo è stato un commentatore politico di queste colonne, ha chiarito la sua posizione e ha tirato qualche pietra ai suoi “non” compagni di avventura.

“Caro direttore io la strategia l’avevo fatta e spiegata nei dettagli tant’è che il tuo amico europarlamentare l’aveva sinceramente definita “diabolica”” inizia così la dichiarazione di Boccanfuso. L’avvocato con la passione per l’arte e tanto altro, aveva proposto agli amici politici di opposizione di trasformare il primo turno in un ballottaggio con la presentazione di diverse liste singole (anche ad 11 componenti) con diversi candidati sindaci. Una strategia, questa, che non ha trovato interlocutori.

“Sarei stato il primo a metterci la faccia – continua Boccanfuso che, nel frattempo, conserva il simbolo di Fratellanza e Lavoro – come ho sempre fatto nel passato. Purtroppo, non è decollata perché a qualcuno piace godere con lo strumento altrui o forse più semplicemente perché la politica interessa sempre di meno gli uomini liberi. Ne consegue che allo stato dell’arte la migliore strategia contro Enzo Ferrandino credo sia quello di non contrapporgli alcun avversario. In tal modo si sbiadisce la figura ed il valore del sindaco e lo si priva di argomenti speculativi per tenere unita la squadra. Infatti non potrà più dire “se non fate i buoni attingo dalla minoranza né invocare unità contro la stessa che non esiste”.

Le trame della politica non finiscono mai di sorprendere ed entro il 13 maggio ne vedremo ancora delle belle…