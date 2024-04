Bnt porta i servizi online di Banca Popolare Sondrio in tutta Italia

MILANO (ITALPRESS) – Bnt Banca, controllata al 100% dal Gruppo Banca Popolare di Sondrio, si occupa di credito al consumo e in particolare della cessione del quinto dello stipendio o della pensione.E’ la fabbrica prodotto della Banca Popolare di Sondrio. Da un anno e mezzo Bnt Banca ha sviluppato una rete di agenti e collaboratori di Prestinuova (Agente in attività finanziaria controllato al 100% da Bnt Banca), con lo scopo di far crescere il business della banca. “Crediamo che oggi entrare in Bnt Banca significhi entrare a pieno titolo nel mondo Banca Popolare di Sondrio e che la possibilità di poter offrire una molteplicità di servizi e prodotti alla clientela possa rappresentare una opportunità seria di poter interpretare questo momento di business e per diffondere prodotti e servizi della Banca Popolare di Sondrio su tutto il territorio nazionale, anche in quelle parti d’Italia dove il nostro istituto non è presente. La proposta è quella di una banca seria, solida, trasparente, di grande reputazione, che rispetta le regole e che rispetta il cliente. Ritengo che sia una grande opportunità che, mi auguro, più di qualcuno voglia cogliere” spiega in un’intervista all’Agenzia di Stampa Italpress, Gianluca Girardi, direttore commerciale di Bnt Banca e Banca Popolare di Sondrio. A chiarire quali sono i servizi online che si possono usufruire attraverso Banca Bnt è Loris Limonta, responsabile unità virtuale di Banca Popolare di Sondrio. “La nostra unità virtuale nasce nel 2002 per offrire i servizi bancari su tutto il territorio naturale, superando i limiti territoriali della nostra banca. Nel tempo abbiamo sviluppato offerte sempre più dedicate e tecnologiche, che ci hanno permesso di raggiungere sempre più clienti, con servizi sempre più evoluti e con pochissimi sforzo da parte loro. Con Bnt proponiamo su tutto il territorio nazionale un panel di prodotti, che noi chiamiamo ‘multiprodottò che consentirà alla rete agenti di arricchire la propria offerta, oltre alla cessione del quinto dello stipendio e della pensione , con una serie di servizi bancari di Banca Popolare di Sondrio, come il conto corrente online accessibile in soli 6 minuti, il mutuo ipotecario, l’anticipo di Trattamento di fine servizio, prestiti personali e servizi per le farmacie ed il renting attraverso la società Rent2go che fa sempre parte del nostro GruppoAbbiamo dato avvio anche ad un customer care dedicato alla clientela, via telefono, mail e whatsapp un vero e proprio filo diretto con la banca”. “La nostra è una rete molto giovane, oggi contiamo di una quarantina di persone sul territorio, dislocate in tutta Italia, ma siamo in fase di ulteriore crescita. Rappresentiamo sul territorio il nostro brand che è molto riconosciuto dalle istituzioni, grazie a molti accordi e convenzioni stipultati nel tempo. In questi giorni stiamo dedicandoci molto alla formazione dei nostri agenti e collaboratori di Prestinuova perchè i servizi sono tanti. Ci auguriamo di portare la squadra ad un livello molto alto, fornendo competenza, chiarezza e trasparenza con chi vorrà approcciare i nostri prodotti e servizi” conclude Andrea Martedi, responsabile della rete agenti di Bnt Banca e collaboratori di Prestinuova.(ITALPRESS).

Foto: Italpress