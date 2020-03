Blocco dei tributi locali a Serrara: Caruso nicchia, La minoranza: “subito un provvedimento”

Con il perdurare dello stato di emergenza e l’estensione delle regolamentazioni molto restrittive dapprima destinate solo al territorio del Nord Italia colpito maggiormente dal virus Covid-19 a tutto il territorio nazionale sono tante le perplessità e le preoccupazioni che impensieriscono le famiglie e gli imprenditori.

Due categorie molto sensibili e già messe a dura prova dalla crisi economica che già attanagliava ampie porzioni di mondo, compresa la nostra isola; due categorie, le famiglie e gli imprenditori, che ora in questo momento di crisi devono essere considerate “categorie protette e da salvare” per poter ripartire col passo giusto.

Uno dei modi è di venire incontro ad essi con misure che possano alleggerire il peso fiscale che grava su ogni famiglia e imprenditore, iniziando dalle tasse di competenza comunale.

Mentre il comune di Forio ha slittato di 4 mesi la scadenza del pagamento della prima rata della tassa dei rifiuti, il comune di Serrara Fontana “nicchia” e così è la minoranza ad alzare la voce e inviare una formale richiesta al sindaco al fine di attivare un dispositivo simile a quello foriano e a quello già adottato in varie municipalità italiane.

“I sottoscritti Consiglieri Clotilde Trofa, Palma Iacono, Umberto Di Iorio e Roberto Iacono – scrivono – espongono quanto segue premess che vi è un emergenza CORONAVIRUS su tutto il Territorio Nazionale; che le restrizioni imposte vietano l’ingresso dei turisti e impedendo l apertura delle strutture ricettive; che tale situazione si ripercuote drammaticamente dal punto è vista economico su cittadini ed imprese presenti sul nostro territorio; che è doveroso da parte dell’Istituzione Comunale attivarsi affinchè la situazione non degeneri anche dal punto di vista economico; che già il Sindaco del Comune di Pozzuoli si è attivato al fine di rinviare il pagamento della TARI al fine di tutelare cittadini ed imprese; che a parere di chi scrive è necessario rinviare il pagamento di tutte le imposte comunali con particolare attenzione alla TARI che incide considerevolmente sulle tasche di cittadini ed imprese; Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri chiedono alla S.V. Di voler rinviare il pagamento di tutte le tasse ed imposte comunali nell’esclusivo interesse di Cittadini ed Imprese del Comune di Serrara Fontana già gravemente in difficoltà a causa dell’emergenza CORONAVIRUS. Certo di un VS celere riscontro, restando come sempre a disposizione per ogni iniziativa utile al nostro territorio.”

Una richiesta molto forte ed attuale, che verrebbe incontro ai cittadini che vivono, oggi più che mai, nella piena incertezza del proprio futuro. La maggioranza avrà la sensibilità di ascoltare la minoranza nell’adozione di un provvedimento quanto prima?