“Blocca ruspe“ ecco la soluzione della commissione Lacchese

Ida Trofa | Una proposta di deliberazione in 6 pagine con allegato regolamento da 7 articoli per risolvere il tema delle demolizioni degli abusi, tirare in ballo la questione legata all’emergenza abitativa e, sotto traccia cancellare, con un tratto politico, la questione della conformità urbanistica, i pareri paesistici e il nodo, tra gli altri, del vincolo da rischio idrogeologico che attanaglia il territorio e ogni possibile forma di programmazione.

Un provvedimento complesso che si perde nel mare magno delle norme e delle contraddizioni legislative, ma che di fatto pone la questione all’attenzione dell’opinione pubblica, ma anche di chi è chiamato a decidere e legiferare in materia. Una questione che politicamente si vuole racchiudere nell’housing sociale, che qualcun altro vuole legare alla cosiddetta “urbanistica creativa” e che, da Lacco Ameno, getta le basi per una prima programmazione in tal senso, forti degli esempi felici di Casamicciola Terme con l’avviso trasformato in scuola per restare su Ischia e poi di Vico Equense per citare l’esempio di immobile da abbattere acquisto al patrimonio pubblico per essere riaffidato a chi ne ha necessità.

Gli ideatori ne difendono la bontà, definendolo un provvedimento straordinario da impiegare in un momento di fattuale emergenza. I delatori lo ritengono illegittimo e fondato su norme già ritenute incostituzionali nel recente passato.

Su tutte il riferimento va alla Legge Caldoro, n. 5/2013 in relazione alla disposizione di cui all’articolo1 , comma 65 nel merito della quale, è stata sollevata, proprio dalla Corte di Appello di Napoli, sezione cinque, in data 31 gennaio 2020, la questione di legittimità costituzionale per “violazione dell’articolo 117 comma due, S della costituzione”.

La commissione di esperti che ha redatto la proposta in argomento ritiene che la suddetta legge debba ritenersi tuttora vigente pur trattandosi di disposizioni intrinsecamente collegate a quella dichiarata in costituzionale. Sarebbe proprio questa dichiarazione di incostituzionalità a cui si rifanno gli esperti della commissione a far gridare alla inutilità della proposta lacchese. Solo questo richiamo basterebbe a produrre la caducazione del suddetto provvedimento. Insomma, gli amministratori locali tentano la scalata agli specchi in un ambito (guazzabuglio) talmente vasto e intricato di cui si discute, si dibatte e ci si affanna vanamente da decenni. E, questo è il risultato.

La relazione della commissione demolizioni

Leggiamo insieme i tratti salienti della relazione in merito ai lavori della commissione consiliare nominata per lo studio della problematica in merito alle Demolizioni che ha tentato di fornire un primo indirizzo in merito alle facoltà previste dall’art. 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 con l’ approvazione del regolamento comunale per l’assegnazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale.

Un provvedimento con cui si chiede al consiglio comunale di deliberare prendendo “atto del comma 65 dell’articolo 1 della Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e di recepire espressamente le facoltà introdotte da tale norma; di fissare quali criteri di assegnazione quelli attualmente individuati dalla legge regionale Campania 2 luglio 1997 n. 18 (Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificata dalla legge regionale Campania n. 1 del 27 gennaio 2012 che all’ art. 2 stabilisce i Requisiti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica”.

In tal senso viene chiesto al consesso di fornire indirizzo all’Ufficio Tecnico di procedere ad un esame preliminare per ogni singola costruzione realizzata in assenza di titolo abilitativo acquisita al Patrimonio del Comune, valutando la sussistenza di rilevante interesse pubblico urbanistico e paesaggistico, e rilevante interesse ambientale o di rispetto dell’assetto idrogeologico secondo le modalità richiamate. Incaricando in ciò, inoltre, l’Ufficio Tecnico per la verifica dì compatibilità con la normativa di sicurezza geologica ed idrogeologica stabilita dal PSAI e la astratta compatibilità con la normativa di sicurezza statica.

L’emergenza abitativa e la legge Caldoro

Principalmente si chiede di voler destinare, anche temporaneamente in ragione dell’attuale e contingente emergenza abitativa, legata al terremoto del 21 agosto 2017 e non solo,tali immobili acquisiti al patrimonio del Comune ad “housing sociale” per quelli a destinazione residenziale e di voler procedere alla redazione di un programma di valorizzazione immobiliare per quelli a destinazione diversa con riassegnazione in locazione. Il tutto come previsto dal comma 65 dell’art 1 della L.R. n. 05/13,secondo cui: “65. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, Per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli obbiettivi di cui All’articolo 7 della legge regionale 28 Dicembre 2009, numero 19 Apri parentesi misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.

Chiudi parentesi, gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, virgola di edilizia residenziale, sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150: 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ed a Di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata. Chiudi parentesi, nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare, anche con l’assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I comuni stabiliscono, entro il 31 dicembre 2021 e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell’acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi”.

Agli uffici competenti prima che alla Giunta ogni altra deduzione

Alla luce delle conversazioni e dei tempi posti si demanda al competente Responsabile dell’Area Tecnica la determinazione del prezzo di locazione degli immobili di cui al presente atto (anche con l’eventuale intesa con la Agenzia del Territorio), precisando, in ogni caso, che compete al soggetto richiedente l’onere per la verifica statica dell’immobile in questione nonché ogni ulteriore spesa per opera di completamento necessaria per la fruizione del bene.

Ancora si stabilisce di demandare, sempre nel merito delle procedure, ai Responsabili del Servizio Patrimonio e Area Tecnica a successivi adempimenti per la definizione di interventi di riqualificazione urbanistica delle aree e degli immobili che saranno interessati dal presente atto, con la formulazione di interventi di manutenzione, ristrutturazione e completamento, eventualmente necessari, con la contestuale formulazione di eventuali interventi di compensazione ambientale e del programma di valorizzazione. Infine è inteso che l’ente si riserverà la valutazione del riconoscimento del pubblico interesse di volta in volta ed anche su singola specifica richiesta pervenuta dai privati interessati al procedimento acquisitorio.

Il regolamento in 7 articoli con il bando affidato alla Giunta comunale

Per porre in essere questo articolato “piano anti ruspe“ è stato stimato apposto regolamento che stabilisce le disposizioni per l’assegnazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio Comunale composto da n. 7 articoli, parte integrante delle deliberazione posta al Consiglio Comunale. Detto Regolamento dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio on-line Comunale e diventerà esecutivo il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione.

La Giunta Municipale stabilirà la emanazione di apposito bando e stabilire la opportunità di procedere alla assegnazione in locazione del singolo immobile, secondo le disposizioni e le linee guida dell’approvato Regolamento Comunale per l’assegnazione degli immobili abusivi (sia a seguito di sentenza del Giudice Penale passata in giudicato, sia a seguito di provvedimento amministrativo) acquisiti al patrimonio comunale. L’Ufficio Tecnico e all’ufficio Patrimonio espleteranno tutte le procedure di messa a bando del singolo immobile sul quale viene riconosciuta la opportunità di procedere all’applicazione delle procedure previste dal citato art. 1 com. 65 della Legge Regione Campania n. 05/2013..

Emergenza abitativa

A seguito del sisma del 21 agosto 2017, che ha reso inagibili e, dunque, non abitabili numerosi

fabbricati, si è acuita l’emergenza abitativa già rilevante nel territorio comunale sicché molti nuclei familiari sono stati costretti ad emigrare in altri comuni dell’Isola d’Ischia. Questo è quanto rilevano i sottoscrittori della proposta in ordine al provvedimento salva abusi. All’attualità ancora 91 nuclei familiari sono percettori di C.A.S. poiché l’immobile in cui abitavano non è ancora agibile né abitabile; i costi della demolizione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale devono essere anticipati dal Comune ed il recupero di tali costi nei confronti dell’autore della costruzione abusiva non è affatto certo, né scontato.

In tal senso rileva la commissione “questo ultimo aspetto rischia di esporre l’ Ente a nuovo dissesto finanziario. La straordinaria contingenza economica degli ultimi anni (che ha indotto il legislatore regionale ad emanare e prorogare reiteratamente le disposizioni di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i., nonché ad emanare le disposizioni di cui al richiamato art.1 comma 65 della L.R. 5/2013, riconoscendo primaria importanza alle iniziative e programmi in favore dell’housing sociale), che ancor di più oggi ove ha raggiunto livelli di eccezionale gravità per effetto della persistente emergenza pandemica, suggerisce di adottare atti che vadano nella direzione di alleviare il disagio sociale delle persone che hanno una esigenza abitativa e che, nello stesso scopo, producano economia (con risparmio sulle spese di demolizione/ripristino) e migliorino il bilancio dell’Ente comunale (consentendo di produrre reddito con i conseguenti canoni di locazione e/o i proventi delle alienazioni)”.

In ogni caso, nel contemperamento degli interessi in gioco, vada sempre privilegiato e salvaguardato l’interesse pubblico, il quale però con la destinazione, anche temporanea, ad housing sociale appare sufficientemente garantito. In ragione delle considerazioni il Consiglio Comunale esprime per sua conformazione la volontà politica e di indirizzo di voler aderire all’applicazione delle procedure relative alla acquisizione al patrimonio del Comune di immobili gravati da ordine di demolizione ex art.31 DPR 380/2001 e, dunque, volersi avvalere della possibilità di mantenere gli immobili realizzati senza permesso di costruire e già acquisiti al patrimonio del Comune in relazione alle previsioni di cui all’art.31 del DPR 380/2001, valutando di volta in volta la opportunità di procedere in tal senso e per ogni singolo abuso.

Questo l’humus di un provvedimento destinato a far discutere e soprattutto a riaccendere i riflettori su una questione vecchia quasi quanto l’isola, ma che va ben oltre i limiti ed i confini della insularità e che fin qui non ha mai trovato una degna prospettiva. Parlare di soluzioni sarebbe troppo.