Blitz nel “Regno di Nettuno”: fermati due sub e sequestrato arsenale da pesca di frodo

Nuovo colpo alla pesca illegale nelle acque tutelate dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. Nel pomeriggio di oggi, un’operazione coordinata tra la Guardia Costiera di Ischia e la Squadra Nautica della Polizia di Stato ha portato all’intercettazione di due subacquei intenti a praticare pesca di frodo nelle acque protette al largo del Banco d’Ischia. Decisivo, ancora una volta, il ruolo dell’Ente Gestore dell’AMP, che ha fornito il supporto operativo necessario al buon esito del blitz.

L’allarme è scattato grazie alla Sala Operativa della Guardia Costiera, attiva 24 ore su 24, che ha immediatamente fatto scattare l’intervento delle unità navali nella zona “C” dell’area protetta, a ridosso della zona “A”, cuore pulsante della biodiversità marina dell’arcipelago. Qui è stato individuato un gommone da diporto con a bordo i due sub, equipaggiati con un vero e proprio arsenale: cinque fucili subacquei, dieci fiocine e un raffio. Un equipaggiamento che lascia pochi dubbi sulle intenzioni predatorie e sulla consapevolezza di agire in un’area soggetta a stringenti vincoli ambientali.

Gli operatori delle forze dell’ordine, intervenuti con prontezza e determinazione, hanno proceduto all’identificazione degli individui, elevando sanzioni e disponendo il sequestro dell’attrezzatura, ora destinata alla confisca. Un’azione rapida ed efficace che sottolinea ancora una volta la sinergia operativa tra gli enti preposti alla tutela ambientale e le forze di polizia, unite in un fronte comune contro chi minaccia l’equilibrio dell’ecosistema marino.

Grande soddisfazione è stata espressa da Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta, che ha sottolineato il valore dell’intervento, definendolo “esemplare per rapidità ed efficacia”. In una nota, ha voluto ringraziare pubblicamente Guardia Costiera e Polizia di Stato per il lavoro congiunto, ribadendo l’importanza del presidio costante del territorio marino, sempre più esposto ad aggressioni illegali: “Solo con una vigilanza continua e una collaborazione concreta tra istituzioni è possibile difendere un patrimonio unico come quello del Regno di Nettuno da comportamenti scellerati e distruttivi.”

L’operazione di oggi si inserisce in un più ampio piano di sorveglianza e repressione che mira a contrastare con forza tutte le forme di pesca illegale, una delle principali minacce alla sopravvivenza degli habitat marini. In un contesto ambientale delicatissimo come quello del Banco d’Ischia, l’attività illecita di pochi può compromettere l’equilibrio di un intero ecosistema.