Blitz dei Carabinieri nella zona rossa di Casamicciola: coltelli e hashish a Ferragosto

Allontanato un 18enne dei Quartieri Spagnoli dovrà lasciare l’isola: per lui denuncia, sequestro di coltelli e hashish e proposta di foglio di via

Ferragosto ad alta vigilanza tra Ischia e Procida, con Carabinieri impegnati in un’operazione a tappeto su porti, spiagge, luoghi della movida e nell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. Un presidio che ha interessato ogni angolo delle due isole, con interventi e sequestri sia a terra sia in mare.

A Casamicciola un intervento per schiamazzi si è trasformato in un’operazione più ampia: i militari hanno trovato coltelli e hashish in possesso di un 18enne dei Quartieri Spagnoli. Per lui è scattata la denuncia, l’ordine di allontanamento dalla neo “zona rossa” di via Marina e la proposta di foglio di via dall’isola.

Nei ristoranti, i controlli condotti insieme al personale dell’ASL hanno portato al sequestro di oltre cinquanta chili di alimenti privi di tracciabilità, in gran parte prodotti ittici.

L’attenzione è rimasta alta anche in mare: più di cento imbarcazioni sono state ispezionate, con trentanove sanzioni per un totale di circa 29mila euro, il ritiro di una patente nautica e una denuncia per violazioni alle norme di sicurezza a bordo di un peschereccio.

Il bilancio complessivo dei controlli parla di 365 persone e 164 veicoli verificati, otto segnalazioni per uso di droga e ventidue multe per violazioni al Codice della Strada, tra guida senza casco, uso del cellulare al volante e mancanza di revisione. Un Ferragosto, insomma, in cui il mare e la terra di Ischia e Procida sono stati sotto stretta sorveglianza.

