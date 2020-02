Blitz dei carabinieri contro mafia e droga, 16 fermi in 6 province

MATERA (ITALPRESS) – Sedici persone sono state fermate dai carabinieri del Comando provinciale di Matera in quanto ritenute responsabili di far parte, a vario titolo, di un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata dall’essere armata e dall’utilizzo del metodo mafioso, operante su diversi comuni delle province di Matera e Potenza. Il provvedimento e’ stato emesso dalla locale Dda. L’operazione – per la quale sono impegnati oltre 100 carabinieri con la collaborazione dello Squadrone eliportato “Cacciatori Puglia” e da unita’ cinofile – interessa le province di Matera, Potenza, Mantova, Reggio Emilia, Treviso e Milano.

