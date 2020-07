Bitcoin supererà quota $9.100?

Nella crypto news di oggi parliamo di bitcoin e del suo business andamento.La scorsa settimana abbiamo detto che la crypto di riferimento rischiava un crollo sotto a quota $9.000. Oggi cosa succederà? Link per leggere la crypto news completa.

Il rapper Kanye West annuncia la sua candidatura

Kanye West, il 43enne rapper afroamericano amante di Bitcoin, nonché marito della ricca e famosa Kim Kardashian, ha annunciato la sua candidatura per la presidenza USA. La notizia è rilevante per la comunità Bitcoin. Il rapper-candidato è da sempre sostenitore della crypto di riferimento così come del decentramento. Link per leggere la crypto news completa.

SEC in allerta nelle Filippine

Nella crypto news di oggi. Andiamo vedere cosa accade nelle Filippine. La Securities and Exchange Commission (SEC) del paese. Sta mettendo in guardia gli investitori. Link per leggere la news completa.

Paulo Guedes a Favore della tassa digitale

Nella crypto news di oggi diamo uno sguardo oltreoceano e andiamo in Brasile. Il ministro dell’Economia brasiliana Paulo Guedes, propone che tutte le transazioni digitali paghino le tasse. Link per leggere la news completa.

Viaggi pagati con Bitcoin

Nella crypto news di oggi si parla di viaggi. E si perchè Travala.com una nota agenzia di viaggi online (OTA). Sta entrando in partnership con Expedia. Chi utilizzerà Travala.com potrà pagare il viaggio di Expedia con oltre 30 criptovalute. Link per leggere la news completa.

Tanti Investitori Istituzionali su Bakkt

Nella crypto news di questa mattina abbiamo visto come sta andando Bitcoin. Ora, invece, diamo un’occhiata a come si stanno muovendo gli investitori istituzionali nella piattaforma istituzionale Bakkt. Link per leggere la news completa.

Ci hanno chiesto un riscatto in ₿

Nella crypto news di oggi ti parliamo del classico attacco hacker con riscatto in bitcoin, ma le novità sono che ci stanno ricattando proprio a noi. Abbiamo ricevuto una mail di riscatto, a seguito di un articolo pubblicato venerdì. Link per leggere la news completa.

Ethereum arriverà a $250?

Abbiamo seguito nelle crypto news di queste ultime settimane l’andamento di Ethereum. Le notizie della settimana scorsa il suo valore si aggirava intorno ai $226,39. Sembra che che la valuta abbia costruito una solida base sia aumentata di oltre il 3%. Link per leggere la news completa.