Bitcoin pronto per la corsa al rialzo?

Paul Johnson è stato condannato e incarcerato a febbraio, per otto anni. E’ davanti un giudice per una nuova udienza. Questa, secondo le crypto news, verte sul sequestro dei beni. Gli sono stati confiscati £ 2.183.304. Il suo caso ci dimostra che bitcoin lascia traccia nel web. A volte, proprio grazie a questa sua tracciabilità, i criminali possono essere intercettati.

Nelle crypto news di oggi parleremo della quotazione di bitcoin. Dopo aver negoziato intorno ai $9.700 per la maggior parte della giornata di ieri, la criptovaluta di riferimento è salita improvvisamente ma, in soli 10 minuti, la tendenza si è rapidamente invertita. Gli esperti che vedevano un futuro trend rialzista per la la crypto fondamentale saranno ancora della stessa idea?

Nelle crypto news di oggi parleremo di Ethereum. Dati recenti mostrano che Ethereum ha superato Bitcoin negli indirizzi univoci creati. Il più grande altcoin ora guida Bitcoin. Inoltre, nelle ultime ore le commissioni della rete Ethereum sono salite alle stelle per superare quelle di Bitcoin, ma non solo…

L’attore della crypto news di oggi Sekisui House. Il più grande costruttore di case giapponese è pronto per lanciare una piattaforma di affitto. Che sarà alimentata proprio dalla tecnologia blockchain. Gli affittuari potranno firmare contratti e pagare le bollette con la blockchain. E lo faranno direttamente dal proprio smartphone.

La crypto news di oggi riguarda un nuovo progetto di ConsenSys. Questo lavora sulla blockchain di Ethereum. Il servizio è automatizzato ed esegue la scansione delle blockchain per verificarne la conformità normativa. ConsenSys riferisce che il progetto preserva la privacy dei clienti e valuta i comportamenti di un determinato indirizzo. Il servizio è chiamato Codefi Compliance.

Spesso purtroppo, all’interno delle vostre crypto news parliamo di attacchi hacker, frodi crittografiche, di situazioni insomma che minacciano i nostri beni e dati personali. Gli hacker tendono ad impossessarsi dei nostri device, PC, smartphone, tablet che noi utilizziamo per l’accesso online. La nostra crypto news di oggi, del cryptojacking, una forma passiva di malware che utilizza la potenza di calcolo dei computer allo scopo di minare criptovalute. Senza però compromettere il device.