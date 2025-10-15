Bitcoin Hyper raccoglie 1 milione di dollari in una settimana: potrebbe essere la migliore crypto da comprare

Il mercato crypto si riprende dopo 20 miliardi di liquidazioni. Bitcoin Hyper emerge come eccezione positiva: la prevendita ha raccolto oltre 23,5 milioni di dollari, confermandosi tra le criptovalute più promettenti del momento grazie al suo innovativo Layer 2 su Solana.

Il mercato delle criptovalute è ancora scosso dal recente assalto che ha provocato liquidazioni per circa 20 miliardi di dollari, ma cominciano già a intravedersi segnali di ripresa.

La prevendita di Bitcoin Hyper ($HYPER) non solo è rimasta indenne al crollo generale, ma continua a guadagnare slancio anche questa settimana. In appena una settimana, il progetto ha raccolto 1 milione di dollari, portando il totale complessivo a 23,7 milioni di dollari.

Cosa rende questo progetto così interessante, e perché sempre più investitori, grandi e piccoli, stanno affrettandosi ad acquistare i token?

La blockchain di Bitcoin è sicura, ma limitata

Oltre a essere la criptovaluta più preziosa al mondo, Bitcoin è celebre per la sua sicurezza eccezionalmente solida. Tale robustezza deriva dal suo codice minimalista, che contribuisce a mantenere la rete stabile e protetta.

Questa semplicità rappresenta anche una limitazione significativa. Al momento, $BTC funziona principalmente come riserva di valore, ma non può essere utilizzato per applicazioni più complesse come staking o smart contract.

Un altro punto debole è la bassa velocità di elaborazione: la blockchain di Bitcoin può gestire solo sette transazioni al secondo (TPS). Ciò causa congestione di rete e commissioni elevate, rendendo le transazioni più lente e costose.

Per confronto, Solana può gestire fino a 65.000 TPS, offrendo quindi una scalabilità e un’efficienza nettamente superiori. Le sue commissioni estremamente basse la rendono inoltre ideale per le applicazioni decentralizzate moderne (dApp).

In sintesi, pur mantenendo la fiducia globale, Bitcoin soffre ancora di limiti strutturali che ne riducono l’usabilità quotidiana e la capacità di competere con blockchain più performanti.

Bitcoin Hyper eleva l’ecosistema Bitcoin a un nuovo livello

Per superare i limiti intrinseci di Bitcoin, sono nati diversi progetti che mirano a potenziare la blockchain originale. Tra questi, spicca Bitcoin Hyper ($HYPER).

Il progetto mira a costruire una rete di Livello 2 (Layer 2) che opererà su una macchina virtuale Solana, combinando la sicurezza di Bitcoin con la velocità e i costi ridotti di Solana. Ciò consentirà transazioni più rapide, economiche e scalabili all’interno dell’ecosistema Bitcoin Hyper.

Inoltre, questa rete Layer 2 sarà dotata di un bridge canonico, che permetterà agli utenti di trasferire i propri $BTC dalla blockchain principale al Layer 2, rendendoli utilizzabili per staking, trading e interazione con dApp.

In pratica, Bitcoin Hyper intende creare un ponte tra la solidità di Bitcoin e la flessibilità delle reti moderne, aprendo la strada a una nuova era di applicazioni basate su $BTC.

$HYPER: il motore dell’ecosistema Bitcoin Hyper

Al lancio del Layer 2, il token nativo $HYPER fungerà da valuta principale dell’intera rete. Sarà utilizzato per pagare le commissioni del gas, ma offrirà anche diritti di governance e accesso a funzionalità esclusive.

Chi desidera partecipare può acquistare i token direttamente sulla pagina ufficiale di prevendita di Bitcoin Hyper. Basta collegare il proprio wallet crypto al widget dedicato e procedere al pagamento tramite carta di credito, debito o criptovalute compatibili.

Gli investitori possono anche mettere in staking i token al momento dell’acquisto, beneficiando di un APY del 50% in ricompense di staking. Tuttavia, questo tasso potrà variare man mano che più utenti partecipano al pool di staking.

Attualmente, i token $HYPER sono quotati a $0,013115, ma il prezzo è destinato ad aumentare nelle prossime ore. Agire tempestivamente può dunque fare la differenza.

Secondo le previsioni di prezzo di Bitcoin Hyper, il token potrebbe raggiungere un massimo di $0,03 entro la fine dell’anno.

L’interesse per il progetto è cresciuto rapidamente: nelle ultime settimane, molti investitori si sono mossi per acquistare $HYPER a prezzo scontato, generando vendite per oltre 1 milione di dollari in soli sette giorni.

Con $23,7 milioni raccolti finora, Bitcoin Hyper è ormai una delle prevendite crypto più rilevanti del 2025. Tuttavia, il tempo per partecipare è limitato: le prevendite stanno per chiudersi.

Partecipa oggi stesso alla prevendita di Bitcoin Hyper e assicurati i tuoi token prima del prossimo aumento di prezzo.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.