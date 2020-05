Bitcoin ancora in rialzo

La Fondazione Ethereum ha rivelato che non terrà il suo evento annuale, chiamato Devcon, nel 2020, ma invece organizzerà nel 2021 il Devcon VI a Bogotá, in Colombia. Questo a causa delle restrizioni globali e delle difficoltà di viaggio derivanti dalla pandemia. Questo sarà il primo Devcon della Fondazione Ethereum in America Latina. Infatti, i precedenti Devcon si tenevano ad Osaka, Praga, Cancún e Londra.

Coinbase ha deciso di fare un regalo agli utenti che hanno scelto la piattaforma per archiviare Ethereum per tre anni. Infatti, coloro che hanno ETH nei loro conti Coinbase riceveranno monete sotto forma di OmiseGo (OMG). L’azione della piattaforma ha significato anche un notevole rialzo del prezzo di Ethereum (ETH) poiché la criptovaluta ha visto un aumento del 25% dopo l’annuncio.

Giusto ieri abbiamo visto come bitcoin abbia ripreso quota e notato quanto le istituzioni si stiano interessando al mondo delle criptovalute. Attualmente BTC è salito ancora rispetto ai ranghi di ieri. Si tratta del prezzo più alto a cui Bitcoin è stato scambiato negli ultimi sette giorni. Inoltre, da marzo, la criptovaluta di riferimento è salita del 150%.

Il servizio di pagamenti crittografici Bitpay ha rivelato che bitcoin domina ancora in modo schiacciante i pagamenti e che non ha in programma di utilizzare soluzioni di secondo livello come le reti Lightning o Liquid. Infatti, nonostante sia criticato da molti perché lento e costoso, bitcoin rimane il metodo di pagamento preferito su Bitpay e dunque non ha bisogno di Lightning o di Liquid.

Spesso la tecnologia Bitcoin viene associata al dark web in quanto si può pagare in “nero”. In realtà non è così, perché le transazioni lasciano sempre una traccia all’interno del web, al contrario del contante che non può essere tracciato. Ma è proprio la tracciabilità di Bitcoin che ha permesso che in America, l’analista Kim Reece ponesse fine al più grande sito di pornografia al mondo.

La Securities and Exchange Commission (SEC) è un organo federale di vigilanza americano che ultimamente si sta facendo conoscere nell’ambito delle criptovalute, è l’organo preposto controllare e vigilare le transazioni. Fino ad oggi la SEC ha fatto arrestare diversi criminali che utilizzavano le criptovalute per truffare gli utenti, e molte aziende sono state colpite da sanzioni ferree come nel caso di BitClave che dovrà pagare una multa di $25 milioni per la sua vendita di token.

Non solo bitcoin sta vedendo un aumento nel suo valore, ma anche Ethereum inizia ad assaporare qualche successo. Secondo i dati forniti oggi tramite Skew analytics, i contratti di opzione per Ethereum sul principale scambio di opzioni Deribit hanno raggiunto un nuovo massimo storico di oltre $108 milioni di interessi aperti.

Come abbiamo visto in queste settimane molti sono stati i passi in avanti della Cina ma anche di Libra, che molti davano ormai per spacciata ma che si rinnovata cambiando il nome in Novi.Il paese sempre più trepidante nei suoi sviluppi tecnologici, pubblica un libro per educare educare i funzionari governativi sulla valuta digitale, proponendo anche misure politiche per dover affrontare in futuro nuove sfide come Libra (Novi).