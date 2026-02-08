Bisogna guardare avanti, costruire una strada di appartenenza comune al territorio

GINO FINELLI | Come immaginavo, con l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale, iniziano i confronti, i commenti e, ancora una volta, le fazioni.

Assisteremo ad uno scontro, come è già avvenuto, tra due schieramenti, sostanzialmente neppure tanto diversi tra loro per modo di fare politica e, secondo il mio parere, neanche sotto l’aspetto della capacità di riuscire a coagulare su un progetto comune e condivisibile, la popolazione per far terminare quella frattura di posizioni legate a simpatie, antipatie e personali interessi. Allora cosa ci aspetta? Secondo la mia valutazione una campagna elettorale che continuerà sulla scia delle accuse, degli insulti, delle offese, nel tentativo di cooptare gli elettori indecisi e quelli che non hanno ancora un riferimento da seguire.

Ci sarà anche la necessità di coinvolgere i giovani che per la prima volta andranno a votare e, che non sempre, anzi credo mai, hanno idee e visione politica certa. E vincerà dunque chi ha messo in campo più elementi di turbamento o di scontro per arrivare ad un traguardo che si gioca su di una manciata di voti.

Da una parte l’amministrazione uscente con la novità che non sarà Ambrosino il candidato sindaco, ma la sua vice e, dall’altra parte, il rientro di una figura storica Luigi Muro. E qui non si tratta di appartenenza a partititi politici, ma di liste civiche che seppur affiancate tendenzialmente ad uno schieramento politico nazionale, di fatto si presentano autonomamente senza simboli di partito, forti del loro personale consenso, di quello che hanno fatto e di come la popolazione ha percepito il loro operato.

È indubbio che la preparazione amministrativa, politica e il percorso costruito negli anni, premia Luigi Muro e non perché, come ho ascoltato con molto imbarazzo, è “un mammasantissimo”, ma perché semplicemente è uomo con grande preparazione, conoscitore della macchina amministrativa e delle istituzioni. Si può non condividere le sue idee, ma è indiscutibile il suo valore politico, culturale e il suo desiderio di fare bene per lasciare un ricordo indelebile. Dall’altra una candidata a sindaco, che seppure ha svolto ruoli amministrativi per oltre dieci anni, appare incerta, confusa e senza una visione per il futuro dell’Isola. La mia impressione per il momento non è certo positiva, e non appartiene al mio percorso culturale, politico e sociale, immaginare questo tipo di sindaco.

Ma ancora una volta voglio sottolineare che, oggi più di ieri, al di là del personaggio in gara, a me interessa un progetto, qualcosa di concreto, spendibile sul piano locale e nazionale che dia un’impronta sostenibile da seguire nel tempo.

Insomma cosa si vuole per Procida, quale strada deve essere intrapresa, quali le soluzioni per i suoi atavici problemi e così via?

Su temi concreti si deve sviluppare un dibattito, un confronto e discutere con la cittadinanza, sulle linee guida da seguire per il futuro senza falsi miti e soprattutto senza scelte che premiano alcuni e puniscono altri. Ad esempio è stato grande l’impatto mediatico di Capitale della Cultura e grande l’immagine di ritorno internazionale, ma la domanda che bisogna necessariamente porsi: ha avuto una continuità nel tempo in termini turistici, e ancora, è stata utile per l’intera collettività o ha favorito semplicemente alcuni settori imprenditoriali e di commercio? E quanto ha prodotto in termini di ricchezza collettiva? La necessità di aprire tavole di confronto dialettico è oggi più che mai necessaria e l’ho è perché il coinvolgimento concreto della popolazione può indicare una strada comune e chiudere uno scontro che non ha nulla di ideologico, politico o sociale, ma che è solo mediocre per essere basato su simpatie o antipatie o peggio ancora su rancori per cose non ottenute.

Mi rendo disponibile per coordinare una assemblea pubblica organizzata da TG Procida e dal Dispari, ponendo all’attenzione tematiche precise e progetti sostenibili.

Bisogna guardare avanti, costruire una strada di appartenenza comune al territorio, un percorso di sviluppo che sia il più ampio possibile condiviso e che dia speranza e concretezza di lavoro e benessere per il futuro. Le generazioni che verranno dovranno amare questo scoglio come lo abbiamo amato noi, dovranno immaginare di continuare a viverci a custodirlo, preservando con cura e diligenza, la sua bellezza e le sue tradizioni. Bisogna che continuino a credere che su questa terra fortunata si possa costruire una famiglia senza la necessità di abbandonarla o rinnegarla.

Da noi questo si aspettano e questo bisogna tentare, in tutti modi, di progettare e di realizzare. Perché per essere un amministratore basta poco, ma per essere qualcuno che amministrando rimanga nella memoria e d’esempio ci vuole davvero molto. E non è sufficiente solo la preparazione che è indispensabile e necessaria, ma anche la fede e la perseveranza nel sogno.