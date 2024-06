Biscotti Divella, nel 2023 fatturato in crescita del 30%

ROMA (ITALPRESS) – Dati in forte crescita quelli registrati dalla F. Divella SpA nel settore dei prodotti da forno nel 2023/24. La storica azienda di Rutigliano, a pochi chilometri dal capoluogo pugliese famosa nel mondo per la pasta, dal 1890 si conferma punto di riferimento per lo sviluppo dell’economia nel Mezzogiorno. Un 2023 ricco di soddisfazioni che testimoniano come la tradizione affiancata dall’innovazione in casa Divella si confermi vincente. Un vero e proprio boom di fatturato che con i suoi 35 milioni si traduce in un +30% in termini percentuali rispetto al 2022. Tradotto in volume, vuol dire oltre 50 milioni di confezioni distribuite in Italia e all’estero. Numeri che danno una forte spinta all’economia del sistema dell’imprenditoria locale tanto da rendere l’azienda un fiore all’occhiello, non solo in termini di produzione ma anche di dinamicità aziendale. Dunque, produzione da una parte e alti standard qualitativi dall’altra che camminano di pari passo con l’innovazione: elementi imprescindibili che lo storico biscottificio vanta dal 2010 anno di avvio della prima produzione interna degli “Ottimini”, gli storici biscotti commercializzati già a marchio Divella dagli anni ’80 del secolo scorso e oggi ritenuti punta di diamante dell’intera produzione dedicata alla linea forno. Il 2024 sarà altrettanto ricco di soddisfazioni. Si punta ad un investimento di 2 milioni di euro dedicato all’implementazione del confezionamento per una migliore gestione dei formati famiglia che consentirà un aumento della produzione del 20% in più rispetto all’scorso anno.Un investimento pensato soprattutto per le famiglie (oltre cinque milioni quelle che scelgono Divella per la colazione secondo i dati Nielsen) target che sta particolarmente a cuore all’azienda. Non è un caso, infatti, che la nuova campagna pubblicitaria dedicata agli “Ottimini” abbia come protagonista una simpatica famiglia. Realizzato da un’importante casa di produzione italiana, con la regia e la direzione artistica di Riccardo Grandi, lo spot presenta nel cast l’attrice Chiara Ricci, volto noto della tv e della fiction italiana. Una famiglia italiana viene ritratta nel condividere in casa momenti gioiosi e ludici mentre i protagonisti si nascondono a vicenda i prelibati “Ottimini.“Abbiamo realizzato uno spot dedicato al mondo dei biscotti Divella – afferma Francesco Divella, responsabile marketing e comunicazione – con una comunicazione mirata le cui riprese catturano la semplicità e la genuinità di una colazione italiana e questa rappresentazione intende evocare un senso di familiarità e calore, valori fondamentali che Divella desidera trasmettere attraverso i suoi prodotti”. La campagna, infatti, mira a rafforzare il legame emotivo tra il marchio e i consumatori, mostrando come i biscotti “Ottimini” possano rendere ogni colazione un’esperienza unica e piacevole.“Lo spot – spiega Domenico Divella, Consigliere d’Amministrazione della F. Divella SpA – è stato concepito per evidenziare non solo la qualità e la varietà dei biscotti “Ottimini”, ma anche il loro ruolo nel creare momenti speciali e divertenti come il “rubarsi” a vicenda i biscotti”.

– foto ufficio stampa Divella –

