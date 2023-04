Binder vince gara sprint in Argentina su Bezzecchi e Marini

TERMAS DE RIO HONDO (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Il sudafricano Brad Binder su Ktm ha vinto la sprint race del Gran Premio di Argentina, seconda prova stagionale del Motomondiale, con il tempo di 19’56″873. Dietro di lui Marco Bezzecchi (Ducati), a 72 centesimi, che ha cercato fino alla fine il sorpasso. Terzo Luca Marini (+0″877), quarto Franco Morbidelli (+2″354), quinto Alex Marquez (+2″462), sesto Pecco Bagnaia a 2″537. Settimo Vinales, ottavo Martin, Quartararo e Miller chiudono la top ten.

“Eravamo tutti vicinissimi ed ho capito che, se riuscivo a lottare come un leone potevo farcela. E’ andata bene. Gli avversari si sono avvicinati molto ma ce l’ho fatta. E, per questo, devo ringraziare la squadra” le parole di Binder.

“E’ stato bello, una vera e propria bagarre. Sono riuscito a

recuperare tante posizioni e quasi ce la facevo a raggiungere

Binder. Per questo ringrazio la Ducati che ha fatto un lavoro

incredibile. Domani ci riproviamo” ha detto Marco Bezzecchi.

Per Luca Marini si è trattato di “una gara incredibile, con un’ottima partenza. A Portimao non è stato facile, adesso questo risultato è fantastico.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).