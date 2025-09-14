Billone verso la panchina dell’Ischia. Taratà in azione

La società gialloblù rompe con Martino dopo appena due giornate: Billone Monti in pole per ridare stabilità e identità all’Ischia

L’esonero di Alessio Martino non è arrivato come un fulmine a ciel sereno, anzi. Alla base della decisione della società ci sarebbero più motivazioni. Quella meno ufficiale, e che difficilmente sarà raccontata apertamente, riguarda una frattura profonda tra lo spogliatoio e l’allenatore, acuitasi negli ultimi giorni soprattutto con alcuni giocatori di esperienza. Una situazione delicata che inevitabilmente chiama in causa anche il direttore generale Marco Ferrante, considerato tra i responsabili di un avvio di stagione poco convincente.

Il quadro si è fatto ancora più complesso con le prove opache contro Pagani e Cassino, unite alla prestazione poco brillante al “Mazzella”, che hanno reso esplosivo un contesto già teso. A questo si aggiungono atteggiamenti non del tutto chiari, che hanno gettato ulteriori ombre sul periodo vissuto dal gruppo. Anche le scelte tecniche di Martino hanno pesato: non solo hanno infastidito i giocatori scesi in campo, ma anche e soprattutto chi è rimasto fuori dalle convocazioni. Il tentativo di stemperare il malcontento con il “tutti convocati” diffuso sui canali ufficiali non è bastato a placare le tensioni.

Sul fondo del quadro resta l’influenza di alcuni storici protagonisti dell’ambiente gialloblù, fattore che ha contribuito a rendere inevitabile la decisione. La società, d’altronde, ha spiegato che l’esonero, maturato già alla seconda giornata di campionato, è frutto anche del recente passato: perseverare in situazioni poco chiare, come accaduto lo scorso anno, non era ritenuto sostenibile.

Dopo la sconfitta di Cassino hanno cominciato a circolare le prime voci su un cambio in panchina, confermate poi all’indomani del debutto casalingo davanti ai tifosi del “Mazzella”. Per il dopo Martino, i riflettori si sono subito spostati su “Billone” Monti, considerato in pole position. Decisiva in questa direzione potrebbe essere la presenza in società di Franco Impagliazzo Taratà, figura di peso nei quadri dirigenziali. Già nelle prossime ore sarebbero previsti i primi contatti con il tecnico di Lacco Ameno.

L’idea della dirigenza è chiara: affidarsi a un allenatore di vecchio stampo, capace di riportare serenità all’ambiente e dare una direzione precisa alla squadra, lontana dagli esperimenti. Billone, da questo punto di vista, è un tecnico noto per i suoi “pali fissi”, principi calcistici dai quali non si discosta.

La mossa, pur arrivata a inizio campionato, viene letta dalla società come un intervento necessario. Se da un lato appare drastica, perché maturata dopo appena due giornate, dall’altro rappresenta un’urgenza per evitare che la “crisi di avvio” si trasformi in un problema strutturale.