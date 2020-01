BILLIE EILISH CANTERÀ LA CANZONE DI APERTURA DEL NUOVO FILM DI BOND

ROMA (ITALPRESS) – Billie Eilish canterà la canzone d’apertura per il venticinquesimo film di James Bond, No Time To Die. Il film uscirà in Italia il 9 aprile 2020.

La diciottenne Billie Eilish, nominata ai Grammy Award e multi-disco di platino, ha scritto la canzone insieme a Finneas, suo fratello maggiore, anche lui nominato ai Grammy Award. Billie Eilish è la più giovane artista della storia ad aver scritto e registrato una canzone d’apertura per il franchise di James Bond.

(ITALPRESS).