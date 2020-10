Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld

MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro.

E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.

L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.

(ITALPRESS).