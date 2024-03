Bilancio, lunedì consiglio comunale a Casamicciola

Il presidente del consiglio comunale di Casamicciola Gianfranco Mattera ha convocato il civico consesso per lunedì 8 aprile alle ore 16.00 in prima convocazione e per martedì 9 in seconda convocazione alle ore 16.00, presso la sala consiliare del municipio di via Girardi, per discutere

del seguente ordine del giorno: 1) Approvazione verbali sedute precedenti del 30 dicembre 2023 e del 15 marzo 2024; 2) Esame ed Approvazione DUP – Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026; 3) Esame ed Approvazione Bilancio di Previsione 2024 – 2026 e relativi allegati; 4) Varie ed eventuali