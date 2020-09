Bilancio e tariffe dei tributi, Dionigi convoca il Consiglio

Il Consiglio comunale di Barano è convocato per giovedì 17 settembre alle ore 12.00. Ben otto i punti all’ordine del giorno.

Si inizia con l’approvazione del Regolamento, tariffe, numero e scadenze delle rate di versamento della tassa rifiuti (Tari), si prosegue quindi con gli indirizzi del civico consesso e l’approvazione della relazione illustrativa in ordine all’affidamento in house del servizio di igiene urbana e altri servizi vari sul territorio comunale.

Al terzo punto i Piani di zona per l’edilizia economica e popolare e i Piani di zona per gli insediamenti produttivi e terziari; aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie per i quali dovranno essere approvati i provvedimenti per l’anno 2020.

Segue un altro argomento che interessa i contribuenti: la determinazione delle aliquote d’imposta dei tributi locali e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi locali per il triennio 2020-2022.

Quindi il Consiglio dovrà approvare la disciplina generale delle tariffe per l’anno in corso per quanto riguarda i servizi a domanda individuale.

Al sesto punto l’importante adempimento di natura economica, ovvero l’esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022. Segue a ruota la salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l’esercizio 2020.

L’ordine del giorno si chiude con la modifica ed integrazione del Regolamento dell’ornato pubblico e dell’estetica cittadina¬ Installazione e manutenzione degli apparati ed impianti tecnologici da parte delle società erogatrici di servizi di pubblica utilità.

