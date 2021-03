Bilancio e Rodari, Enzo fa convocare d’urgenza il Consiglio comunale

E’ stato convocato in seduta straordinaria d’urgenza il Consiglio comunale di Ischia, su richiesta del sindaco. Tra l’altro, dopo la prima richiesta, Enzo Ferrandino nella stessa giornata del 25 marzo ha avuto anche un ripensamento, chiedendo una rettifica ed integrazione. Il civico consesso dunque è convocato lunedì 29 marzo alle ore 10.00 in prima convocazione e mercoledì 31 alla stessa ora in seconda.

Tre i punti urgenti all’ordine del giorno, ad iniziare dall’«Approvazione delle schede di rilevazione della revisione periodica delle partecipazioni e della relazione sull’attuazione del partecipazioni».

Si proseguirà quindi con il bilancio consolidato dell’anno 2019.

Il terzo e ultimo argomento riguarda l’approvazione della variante al P.R.G. per interventi di riqualificazione ambientale e recupero di manufatti fatiscenti ed ampliamento del plesso scolastico”Gianni Rodari”, che prevede la ricostruzione con ampliamento delle aule esistenti.

La seduta convocata nella sala consiliare in assenza di pubblico si svolgerà con modalità da remoto mediante applicazione Zoom. Prima dell’inizio della seduta verrà comunicato sui dispositivi telefonici mobili dei consiglieri il link per accedere al sistema di videoconferenza. Ma solo ai consiglieri, dunque una seduta “privata” e non comunque pubblica, anche se da remoto, come dovrebbe essere.