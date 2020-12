Bilancio, convocato il Consiglio comunale a Serrara Fontana

E’ convocato per lunedì 21 dicembre in prima convocazione e per martedì 22 in seconda, sempre alle ore 18.00 presso il Centro Polifunzionale di Fontana, il Consiglio comunale di Serrara Fontana.

Cinque i punti all’ordine del giorno, compresa l’approvazione dei verbali della seduta precedente.

Si passerà quindi alla ratifica della deliberazione della Giunta n.127 del 24 11 2020 avente ad oggetto “Variazione al bilancio pluriennale 2020/2022 – Stato di attuazione dei programmi. Assestamento generale e salvaguardia Equilibri di Bilancio 2020”.

Da approvare anche la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Segue l’approvazione della Prima annualità Piano di Zona triennale Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà annualità 2019 con approvazione dello schema di accordo di programma per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Secondo quanto già deciso dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N 13.

Infine, di particolare interesse per studenti e operatori scolastici, la richiesta di attivazione di nuovi indirizzi di studio presso il Liceo Statale “Ischia”.