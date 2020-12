Biglietti da visita professionali, una cortesia sempre gradita e senza tempo

Presentare se stessi e la propria attività utilizzando biglietti da visita professionali è da sempre sinonimo di eleganza e serietà. Dietro quello che all’apparenza potrebbe sembrare un desueto rettangolo di cartoncino, si cela tutta la raffinatezza e il garbo di affidare i propri contatti a un nuovo conoscente in modo veloce e senza costringerlo a prenderne nota.

Biglietto da visita, un piccolo grande alleato

Parlando di biglietti da visita professionali, pensiamo immediatamente a fiere ed eventi di lavoro. Proviamo, per esempio, a ipotizzare la situazione in cui ci si debba presentare a un importante dirigente di un’azienda che vorremmo inserire nella nostra agenda clienti. Ed ecco come l’essere sprovvisti di un biglietto da visita può diventare un vero incubo. Nella meno imbarazzante delle ipotesi saremmo costretti a scrivere i nostri dati su un foglietto volante, con scarsissime possibilità che questo venga realmente conservato dal nostro interlocutore. E ciò, spesso, significa col vanificare tutti gli sforzi fatti per trovare un nuovo importante cliente.

Ma anche quando la situazione si capovolge e siamo noi a dover recuperare un contatto, il biglietto da visita rivela tutta la sua efficacia. Avere in mano un nome e, soprattutto, un interno e una mail diretta, permette di evitare l’Odissea di passare dal centralino e dalle tipiche info mail. Moltiplicando le possibilità di farsi riconoscere e fissare un appuntamento.

Stampa economica di biglietti da visita

Avere sempre con sé un biglietto da visita permette di non farsi trovare impreparati anche quando i casi della vita ci fanno incontrare persone che hanno bisogno dei nostri servizi e, magari dopo aver trascorso una serata a parlare, nella fretta dei saluti ci chiedono un contatto al volo.

Creare e stampare i propri biglietti da visita professionali è sempre più facile, veloce e conveniente grazie a servizi di stampa digitale come quello offerto, a un prezzo davvero imbattibile, dalla tipografia online Elettra Officine Grafiche. Dal formato al design, dalla forma al materiale, è facile personalizzare il proprio biglietto da visita per far risaltare al meglio il proprio stile in ogni occasione. Il tutto, ovviamente, con colori brillanti e una risoluzione elevatissima.

Collegandosi sul sito elettraofficinegrafiche.com è possibile chiedere un preventivo gratuito e senza impegno. Per finalizzare l’ordine è sufficiente inserire la tiratura, finiture e altre preferenze per personalizzare in pochi passi il proprio biglietto, caricare immagini e file contenenti la creatività ed effettuare il pagamento direttamente online (con carta, bonifico o PayPal). A questo punto non resta che aspettare a casa o in ufficio i biglietti, che saranno spediti tramite corriere entro 24/48 ore dall’ordine!