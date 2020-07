Biglietteria chiusa. Caos, disservizi ed assembramenti a Porta di Massa

Caos e disagi a Porta di Massa. Alle 20,40 le biglietterie Caremar erano ancora chiuse. ferma là biglietto zio e per l’ultima partenza da Napoli per Ischia fissata alle 22,00. Gravi disservizi in banchina con la coda di autoveicoli e passeggeri in grado di raggiungere proporzioni inimmaginabili. I viaggiatori raccontano di una fila lunghissima giunta fino al di fuori della stazione di porta di massa. Alla conduzione in banchina si aggiunge il malessere causato dell’afa e dalle condizioni climatiche quasi proibitive. Una vergogna pubblica manifesta al punto da divenire indecente. Trasporti via mare e servizi indegni per le isole. La continuità territoriale ed il rispetto per i viaggiatori continua ad essere un optional.