BIGI GATE. Ischia, Firenze, Tirana: indaga anche l’Eurojust. Perquisita la sede dell’Ischia Calcio

L’inchiesta che vede coinvolto Pino Taglialatela e Alessandro Bigi allarga i suoi orizzonti fino in Albania. Mentre questa mattina, alle 6.00, i finanzieri hanno bussato a casa Taglialatela ad Ischia, la procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana, nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune costituita con il coordinamento di Eurojust, ha disposto l’esecuzione di perquisizioni in Valona, Tirana, Durazzo, Elbasan, a cura del National Bureau of Investigation (Nbi).

Su delega della procura di Firenze, i finanzieri del comando provinciale di Firenze, con il supporto di personale del Gruppo Mezzi Tecnici dello Scico, del Comando Provinciale di Napoli e delle unità cinofile cash dog dei Gruppi di Bologna, Rimini e Firenze, stanno eseguendo perquisizioni personali, domiciliari e locali nelle province di Firenze, Livorno e Napoli.

I ristoranti perquisiti sono il Cavallino in piazza della Signoria, la Trattoria Giovanni in via Sant’Agostino, La Bistecca Osteria Fiorentina in piazza della Repubblica, trattoria Ponte Vecchio in Lungarno Archibustieri, Bistecchiera Santa Croce in Largo Bargellini, ristorante Trattoria de Pitti in piazza Pitti, Osteria Lungarno in Lungarno Corsini, Orcagna in piazza della Signoria oltre alla sede dell’Ischia Calcio.