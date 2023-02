Biden “Kiev resiste e continua a essere libera”

ROMA (ITALPRESS) – “Un anno fa il mondo temeva la caduta di Kiev, ma Kiev ancora resiste. Kiev è forte, resiste orgogliosamente e soprattutto continua a essere libera”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo discorso a Varsavia.“La Russia ha messo alla prova tutto il mondo, tutte le democrazie sono state messe alla prova. Abbiamo risposto, siamo stati forti, siamo rimasti uniti e il mondo non si è voltato dall’altra parte. Abbiamo difeso la democrazia e il diritto delle persone di essere libere. Ieri ho detto a Zelensky che continueremo a difendere queste cose a qualunque costo”, ha proseguito.“Le democrazie sono più forti e gli autocrati si sono indeboliti”, ha sottolineato Biden, che ha aggiunto: “Il popolo libero si rifiuta di tornare a vivere nelle tenebre. La Russia non vincerà”.“L’Occidente non sta pianificando di attaccare la Russia come invece sta dicendo Putin – ha proseguito -. Il presidente Putin ha scelto la guerra, potrebbe interromperla subito, fermando l’invasione dell’Ucraina. Ma se l’Ucraina cedesse sarebbe la fine di quel Paese”.

