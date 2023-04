Biden a Belfast e Dublino per i 25 anni degli accordi di pace

BELFAST (IRLANDA DEL NORD) (ITALPRESS) – Prende il via oggi la visita di quattro giorni del presidente statunitense Joe Biden in Irlanda del Nord e Irlanda, in occasione dei 25 anni dall’accordo di pace del Venerdì Santo che nel 1998 pose fine al lungo e sanguinoso conflitto dei Troubles. Biden arriverà a Belfast questa sera. Durante la visita, Biden incontrerà anche il primo ministro britannico Rishi Sunak. Mercoledì è previsto anche un discorso all’Ulster University di Belfast. E’ la prima visita di un presidente degli Stati Uniti in Irlanda del Nord in 10 anni.

Sul suo profilo twitter Biden ha ribadito “l’impegno degli Stati Uniti nel preservare la pace” nell’Irlanda del Nord.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).