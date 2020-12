Bici vs Scooter, e scoppia la rissa a Via Roma

Nel cuore del centro di Ischia Porto, nel tardo pomeriggio di martedì, si è verificato un incidente che ha avuto non poche ripercussioni. Ma procediamo con ordine. Protagonisti della vicenda due uomini, uno in sella ad una bicicletta elettrica e l’altro in sella al suo scooter che, in piena Via Roma, si sono scontrati.

I due mezzi, stando alle ricostruzioni, si sono scontrati in quanto la bicicletta percorreva via Roma contromano e lo scooter, invece, percorreva lo stesso tratto di strada ma ne senso giusto di circolazione. Un incidente che ha costituito la scintilla che ha acceso una turbolenta rissa tra i due uomini (il ciclista è un giovane dominicano, mentre lo scooterista è un commerciante ischitano) sedata solo dopo l’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto, infatti, sono prontamente giunti sia gli uomini del Commissariato di Polizia che della Stazione dei Carabinieri.

Al momento non è dato sapere se vi sono già provvedimenti a carico dei due protagonisti dell’incidente e della successiva rissa.