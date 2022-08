Biagio Izzo: “Ischia è l’isola più bella al mondo e il Negombo è il suo fiore all’occhiello”

Un giorno all’improvviso” oltre ad essere parte di un corso storico, è il titolo dello spettacolo di Biagio Izzo che ha conquistato l’arena del Negombo assieme agli artisti Mario Porfito, Francesco Procopio e Rita Corrado. Una festa sotto i riflettori e che fa parte di un filo lungo di affetto tra Biagio e il suo pubblico.

“Sapete che Ischia è stata eletta l’isola più bella del mondo? Bene, il parco del Negombo a fa rima con il più bello del mondo” ha detto a caldo Bibì, ops, Biagio. “Il parco è bellissimo, straordinario, ben tenuto, curato e ne siamo tutti contenti. E’ un bel fiore all’occhiello per Ischia e si sa che l’isola è veramente bella. Offre di tutto, è geograficamente messa bene e qui si viene sempre con grande gioia e piacere”

Ma quello per Biagio, Francesco, Mario e Rita è un affetto che il pubblico conferma serata dopo serata. “Sono contento che c’è tanta gente. Questa è la dimostrazione che la gente ti vuole bene e che abbiamo un grande rapporto. Io ne sono contento e questa è la soddisfazione più grande per un’artista: noi lavoriamo per il pubblico”

Il racconto della serata con le foto di Franco Trani